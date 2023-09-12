纽约时装秀名字在座位 黄思恬 ：梦成真！

出席纽约时装秀，黄思恬说：“看到自己的名字时有种梦成真的感觉，真的非常享受那一刻。”

黄思恬近日到纽约出席时装秀，她在接受《新明日报》访问时说：“很棒、很享受，也很感恩，可以来到这里工作、看世界。”

“上一次出席时装秀是疫情前的事了。这一次还是觉得非常新鲜，现场每一个人都好好看，很时髦。看到我的名字在椅子上时，有种梦成真的感觉，真的非常享受那一刻。”

有遇到自己很崇拜的明星吗？“当然有看到一些熟悉的面孔，比如珍妮花洛佩丝（Jennifer Lopez），但我本来就算非常内向的人，所以没有上前聊天，哈哈哈。”

黄思恬说，这是她今年的第一个时装秀，非常期待接下来的两个时装秀，她下一个时装秀想去的地方是巴黎！

她也分享了在出席这些时装秀活动时，令她难忘的回忆就是自己有多渺小，“世界真的很大，每当我站在这些时装秀时，我会时刻提醒自己要谦虚、努力”。

这次去纽约除了出席时装秀，黄思恬也趁空档到当地逛逛。她说：“我去了大都会艺术博物馆、布鲁克林大桥、九一一国家纪念博物馆等，还看了看当地的夜店，也吃了很多好吃的，觉得把时间用得‘淋漓尽致’。”

演艺事业上，黄思恬目前在等下一个时装秀，她的下一部新戏将在年尾开拍。