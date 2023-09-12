Lisa参演巴黎“疯马秀”引争议 网传绯闻男友现身泰国

（综合讯）韩国女团BLACKPINK成员Lisa日前宣布出演巴黎知名的疯马秀（Crazy Horse），引发了一阵脱粉潮。她最近被网民目击与绯闻男友现身泰国，再次引发热议。

疯马秀是法国巴黎知名的三大秀之一，拥有“世界第一裸秀”之称，演出最大特色就是上空露两点与魔术秀结合。官方证实Lisa并不会有裸身演出，但火辣的尺度，仍让歌迷很担心。据报道， Lisa将在9月28、29、30日3天内连演5场疯马秀，互联网上流出的票价为250欧元（约365新元）。

9月12日互联网上传出小道消息，指Lisa在疯马秀上的表演曲目为“Crisis what crisis”及“I Am a Good Girl”，并强调，“她不会脱衣但有钢管。”另外，该消息人士称BLACKPINK其他成员会以特邀嘉宾的身分去看Lisa表演，至于演出时间则为90分钟。

消息曝光后粉丝们各持己见。有粉丝认为尽管她出道以来就走性感风，但很有可能一不小心性感就成了低俗。微博上更有5万粉丝的站姐（指经营偶像应援的粉丝）删光过去的照片，宣布脱粉。另外也有人认为这是Lisa的全新挑战，支持偶像的决定。

对于Lisa出演疯马秀掀起热议，疯马秀的品牌经理做出回应，表示邀请Lisa表演，是希望能够吸引新的年轻女性客户，声言疯马秀已成为一个骄傲、自由女性的象征。

网传Lisa及绯闻男友都在泰国

此外，Lisa的绯闻男友、世界首富三儿子弗雷德里克阿诺（Frédéric Arnault）被网民目击现身LV曼谷暹罗百丽宫店。Lisa则于9月10日出现在朋友的社媒上，被外界发现她人目前在家乡度假。之后，还有泰国粉丝指Lisa和Frédéric Arnault一起搭船共游湄南河，两人的关系再次成为外界焦点。