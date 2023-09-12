参加“才华”入行四年 曾晓晴首获演技奖项提名

2023年亚洲内容奖及全球串流平台奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）9月12日公布入围名单，本地艺人除了刚刚宣布怀孕喜讯的林慧玲凭沃土制作的英语剧“Third Rail”角逐最佳女主角奖，曾晓晴也以沃土制作的英语剧《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters of the Night）入围最佳女新人奖。对手来头不小，她们是中国剧《漫长的季节》的李庚希、韩剧“Moving”的高允贞、泰剧“Get Rich”的Phantira Pipityakorn和日剧《First Love初恋》的八木莉可子。

来自澳门的曾晓晴2019年参加“才华横溢出新秀”比赛，至今入行四年。她接获入围好消息后接受《联合早报》访问说：“除了感恩，还是感恩。这是我入行以来首次获得提名，意义很重大。这个提名不只是我个人的，也是共同的，感恩所有帮助过我、相信我的每一个人。被提名我已经很高兴，虽然也希望能体验一下在台上说感谢词。”

曾晓晴（前排左）2019年参加“才华横溢出新秀”比赛出道。（档案照）

曾晓晴是《夜樱》的主角之一，她饰演日籍妓女“Nozomi”，该角是《最后的夫人》中，黄嫊方角色“阿玉”的年轻版。曾晓晴除了首次以英语演戏，也献出入行以来最大的演出尺度——挑战激情戏。有幕后人曾告诉记者，曾晓晴在《夜樱》表现亮眼。

对于有没有信心得奖，曾晓晴说：“评分这件事就交给评判吧！我感谢自己的突破，同时觉得还有很多的进步空间。有信心，但平常心。”她未看其他入围者的作品，“其他入围者的作品在我的to-watch-list（欲观看清单）上，要赶快把戏看看。”

林慧玲角逐最佳女主角奖，对手包括韩剧《黑暗荣耀》的宋慧乔、马来西亚剧《患者》的陈子颖、印度剧“Scoop”的Karishma Tanna，还有“好莱坞异军”Zoe Saldana（佐伊萨尔达娜。佐伊的入围作《特别行动：母狮》（Special Ops: Lioness）由“Paramount+ 韩国”制作，故能角逐亚洲内容奖。

角逐最佳男主角奖的包括“Moving”的柳承龙、《漫长的季节》的范伟、《First Love初恋》的佐藤健、日剧《噬亡村》的柳乐优弥等。完整入围名单可到www.globalottawards.org查阅。

亚洲内容奖举办了四届，2022年，马艺瑄以英语剧《我的国土》（This Land is Mine）的表现获颁最佳女配角奖，方展发也以《我的国土》角逐最佳男演员奖。亚洲内容奖2023年更名“亚洲内容奖及全球串流平台奖”。17个奖项的得主将在10月8日的韩国釜山颁奖礼上揭晓。