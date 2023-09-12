娱乐吃瓜：歌台一哥皓皓叹“标签压力大 ” 挑江蕙歌曲映照歌台生涯

乐队前奏已经响起

舞台灯光闪闪焟焟

掌声表示你对阮（我）的热情 啊....

有人欣赏阮（我）的歌艺

有人好奇阮（我）的感情

落（下）台后 只是平凡的女性（艺人）

若要歌台主持人兼歌手皓皓以一首歌曲代表自己的歌台生涯，他的选择是台语歌后江蕙的这首《艺界人生》。在歌台表演最忙碌的农历七月请皓皓抽空受访谈歌台工作，刚睡醒的他清唱了上述第一段歌词，再口述第二段。他的嗓子未开，情感却更显真挚。

皓皓号称本地歌台一哥和千变王子，私下却露出羞涩笑声连忙推辞：“标签是人家给我的。最早他们称呼我百变王子，后来又变成千变王子，我还真有点不习惯。觉得百变就可以了，不用去到千变，因为压力会更大。我觉得不需要太多头衔。”

皓皓有“千变王子”的封号。（叶振忠摄）

百变也好千变也罢，没有两把刷子也撑不起这些高帽。看看皓皓如何十年磨一剑。

台下脑瓜转不停

皓皓每一场歌台表演的准备功夫，在他到歌台现场前已经开始。从化妆到服装，从主持内容到表演歌单，这些都需要一番构思。他很多时候必须把握时间，一心多用。

“化妆的时候会想今天的表演，预想可能会发生的状况，自己应该怎么去应对。到了表演的时候，在台下补妆时想的是待会上台要做什么，要怎么访问下一名歌星，问什么问题。洞悉现场情况和气氛如何，观众的氛围和心情如何，听到什么歌曲心情是怎么样的？”

皓皓笑认有点自恋，有时照镜子会不禁觉得自己“蛮好看的”。（叶振忠摄）

皓皓表面上静静理容，其实脑筋快转不停。打趣问他，难道照镜子化妆时不会闪过“哇好帅”的念头吗？皓皓笑说：“看到镜子里的自己当然不会觉得帅！但是我有一点自恋，会觉得还蛮好看的。”

他在化妆时的随想还包括，思量自己的样子像爸爸还是妈妈，以及怎么通过化妆修容，把自己的缺点补一补。

跟上潮流做直播

除了现场主持歌台和表演，皓皓也同时开直播，以扩大观众群，增加“能见度”。形容他好像八爪鱼，他回应：“现在世界改变，网络世界比较红（蓬勃）一点，加上又是自媒体的世界，变成不做直播有点跟不上。”

皓皓认为在歌台做直播是应时而生的发展，他也从中获益。比如，身为自由身的他可以自我宣传，还可以了解时下流行什么。

皓皓在歌台边主持边做直播，让更多观众能看到歌台表演。（叶振忠摄）

问他做直播的满足感，他说：“应该是观众比较有满足感吧，因为能‘近距离’接触我们。在台上我一个人面对大家，跟大家说话；直播时我则像是对着一个人说话。”

皓皓通过直播跨越时空，拉近与支持者的距离，也能直接与他们交流。他形容：“台上是服务大众的感觉，直播则像个人服务。”

实战练出好口才

身为当红歌台主持人，皓皓在台上妙语如珠。他的好口才靠多年的歌台经验积累，是后天补足的成果。

“这些东西（主持功力）有时候是临场的经验，你很难练。必须上很多次舞台，吸收很多次经验，用这种方式练出来。其他的基本功是自己练习口条，比如买报纸、买书练习，让自己的口条比较流利。”

他认为，歌台表演的性质不属于中规中矩，很多时候必须应对现场突如其来的状况，因此临场反应很重要。

皓皓和台下观众打成一片，全场欢笑和掌声如雷。（叶振忠摄）

如此紧张的工作状态，无怪皓皓说表演前一定要沉淀自己。“表演前习惯静下来三到五分钟冥想，不说话，调整心态。还要告诉自己上台后energy（能量）要高一点，high（澎湃）一点，观众才能感受到。”

户外与室内的自我调适又不同。皓皓说：“如果是室内场合就要控制能量，讲话的语气要稍微温柔斯文一点，比较正经一点。”

主持歌台最常碰到的状况是观众异常冷静，皓皓的小妙计是以快歌开场，以轻松的歌曲结尾。然而，新加坡观众出了名闷骚害羞，带动现场气氛的重担还是落在主持人身上，考验他的功力。

皓皓每次主持歌台，给自己设定的目标是“让观众快乐出门，开心回家”。他说：“每一位观众都不同，我们要在每个人心情都不一样的情况下，通过表演让大家一样舒服放松，一起欢乐一起笑。”