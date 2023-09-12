生前罹患失智症 向云84岁母亲离世

新加坡资深艺人向云9月12日下午4时左右，在社交媒体IG哀痛宣布84岁母亲离世的消息。

向云贴出数张与妈妈的合照，写道：“亲爱的妈妈，谢谢您这一生为这个家，为孩子们的付出，谢谢您教会我们如何成为一个像您一样不怕吃苦、坚韧、友善、有爱心的人。我们会记住您的教诲，永远怀念您。我们爱您！很爱您！一路走好！️”

向云8月底凭借《你的世界我们懂》的失智老母“王金慧”角色，拿下2023年亚洲内容大奖（ContentAsia Awards 2023）最佳女配角奖。向云当时在台上致辞时曾提到母亲的病情：“失智症是现在社会非常关注的课题，失智症的家人和患者面对漫长的道路。拍这部戏的时候，我的母亲正处在这个病的煎熬中，我们姐妹们、兄弟，我的家人，陪伴着妈妈天天忙面对她的不同的病情，所有的一切让我们觉得，这是一件非常不容易的事。所以希望通过这部戏，可以引起共鸣，让更多人关注失智者，更了解、更关怀他们。”

向云早前也曾向早报透露，母亲的病迈入更严重的阶段，“她常常在混乱之中，也感到恐惧，因为她觉得有坏人，所以我很心疼……”

陈之财也在IG写道：“谢谢您，像葵花一般灿烂和温暖。谢谢您，这些日子的照顾和关怀。谢谢您，呵护这个家庭。您一路好走，我们永远爱你。”陈一心则贴出与外婆的合照，“最可爱的外婆，我很爱你。”

陈一心在IG限时动态贴出与外婆的合照。（截自陈一心IG）

向云母亲周葵的灵堂，设于大牌82A，Macpherson Lane，出殡仪式于9月16日（星期六）举行，并在万礼火化场进行火化。