向云星期二（12日）下午在社交媒体发文告知母亲周葵过世的消息。向云告诉《联合早报》，母亲之前在医院治疗子宫癌，原本情况已稳定，不料开始咳嗽，肺积水导致肾衰竭，于12日早上过世，享年84岁。

向云12日凌晨接获母亲病情恶化的消息后，直奔医院陪伴母亲，“我后来去上班，离开医院没多久就接到妹妹的电话，叫我快点回去，一到病房门口，妹妹说妈妈走了。”

向云过去曾提及，很心疼母亲被癌症与失智症折磨，记者重提此事，向云回应：“她解脱了……”

母亲生前广结善缘，做过校车跟车员，也在麦波申当过斋食小贩。向云斟酌过该不该把母亲的离世的消息放上社媒，“但弟妹说，妈妈有这么多朋友，我们是应该告诉大家的。”

陈熙六天前抵伦敦 将错过外婆丧礼感内疚

向云的儿子陈熙9月6日抵达英国伦敦深造。外婆过世，他对于错过至亲丧礼，无法陪伴家人而感到内疚。

陈熙接受早报电访时说，一起床就接到外婆过世的消息，心情无比沉重，“想为外婆做些什么，找了一座距离住处一小时的庙，我现在会过去一趟。”

陈熙与外婆关系亲密。他忆述小时候，父母忙着工作，他就待在外婆的家，几乎天天吃外婆煮的斋米粉长大。

近年外婆患上失智症，有时会忘记陈熙，令他感触良多，“但外婆喜欢看韩剧，虽然有失智症，但我一对她说‘saranghaeyo’（韩语，我爱你），她就会回应，她是一位可爱的外婆。”

向云母亲的灵堂设在Macpherson Lane第82A座组屋，星期六（9月16日）上午出殡，11时许在万礼火化场第四厅火化。