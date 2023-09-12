王力宏一席话风波不断 李靓蕾发声引人联想

（台北讯）王力宏上星期六（9月9日）登上台北小巨蛋开唱，历经婚变纷扰的他开场一席感慨的话却引发热议，惹怒蓝心湄及甄妮。

王力宏在演唱会上说：“最近发生的事（指婚变纷扰）你们知道的比我还要多，我做过什么，连我自己也是看新闻才知道”，并无奈地说：“真相不是那么重要，流量最重要。”

据台媒报道，甄妮听到这番话后，在脸书批评“台上大放厥词，台下大声叫好”，更直接点名当天到场朝圣的艺人“观众席里一片‘灿星’，各各有头有脸有名号，如此狂语，大家还争相呼应，那我们这些日日为‘追求真相’而奔波的人，到底是什么玩意？”她接着怒斥王力宏：“这些话还是出自高学历的嘴里，真是不知所谓。”

甄妮脸书留言。（互联网）

对此，演唱会主办方宽鱼国际执行长邱瓈宽表示，希望当天没到场看表演的人可以了解来龙去脉，不要被互联网流传的片段断章取义造成误解。

宽鱼声明中还原9日当晚演唱会，王力宏以《你不在》揭开序幕后，他向全场歌迷诉说：“最近发生的事，你们甚至比我知道得更多，我做过什么，我自己也是看新闻才知道。好啦好啦，我知道啦，其实真话也没那么juicy，我终于明白，真相不重要？流量最重要对不对？”王力宏其实是自嘲自己，当事人甚至不知道自己有发生过被传的事。“好啦好啦，我知道啦”，语气中尽是无奈。王力宏是以疑问的口吻，感慨婚变当时突然爆出种种流言蜚语，无凭无据却传得沸沸扬扬，好像流言就是真相。

王力宏后来检讨自己第一天的话可能会被误解，第二天（9月10日）说得更清晰“流量不等于真相”。王力宏从来不是在说“流量最重要，真相不重要”。

前妻李靓蕾发声引关注



李靓蕾9月12日在IG限时动态发文：“当艺术不再单纯，而是变成伤害别人的武器；当影响力变成号召刽子手的途径，单纯的艺术就化为灰烬”，更表示“真心爱艺术就让艺术纯净，沈静在艺术当中找到自己的宁静，不要再以艺术之名，扰乱社会的道德秩序。”

最后，李靓蕾还hashtag写下“能力越大责任越大，社会责任永远都在艺术之上。”虽然没指名道姓，但时机点敏感，不免引人联想。