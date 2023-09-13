降魔战警 R.I.P.D.

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上8.25

改编自畅销漫画书，遭谋杀的芝加哥警察（Ryan Reynolds饰）死后受征召，替天堂警局做事，他与西部拓荒时代执法警官共事，相差上百岁的两人办案方式大不同，惹出许多笑点。

上蔡乐

8频道 晚上8.00

本集主题为法国料理，主持人要学薯泥焗牛肉和“漂浮之岛”。两人这是第三次做欧式料理，算是驾轻就熟，他们对甜品很有天赋，上一集的提拉米苏深获好评，这次的甜品漂浮之岛能再创高峰吗？为何法国奶酪会成了可乐的噩梦呢？

贝克汉姆：东山再起 David Beckham: Infamous

Eazie TV应用·Global Trekker探索世界频道 晚上8.40

贝克汉姆是家喻户晓的足球巨星，一度成为在英格兰最被讨厌的人。节目让你全面了解贝克汉姆的足球生涯，聚焦他对英格兰的救赎、世界杯梦、媒体审判和自家品牌。

疯狂元素城 Elemental

Disney+ 13日上线

Pixar动画电影。讲述来自水元素的男生Wade（Leah Lewis声演）和来自火元素的女生Ember（Mamoudou Athie声演）邂逅并日久生情，但面对“水火不相容”的客观事实和各大元素之间界限分明的悠久传统，两个主角如何跨越隔阂，走进彼此的心？