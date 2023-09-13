停工两个月陪伴黄子佼 孟耿如千字文公开现状

（台北讯）孟耿如在丈夫黄子佼被连环爆出性骚扰事件后，不仅破门救回轻生的他，之后也一直陪伴左右，代替他出面致歉，还主动请辞新戏演出机会，“只为了一起面对，一起弥补犯过的错误”。孟耿如星期二（9月12日）突然在脸书发千字长文，罕见洋洋洒洒写下这段日子生活现况，她透露曾经脾气非常不好，但一路来如何学会控制情绪，让粉丝看了很心疼。
孟耿如提到近期收到许多网友的关心，她坦言每天不外乎经营品牌、创作、照顾玉米（女儿）和家人，以及分享自己创立的心灵课程，希望能帮助更多人。
近期很常收到網友私訊關心我的境況...文長慎入！ 其實我每天的日常現在不外乎就是經營品牌、創作、照顧玉米和家人！想想這幾年自己的心境真的變化很大，大家應該很難想像以前的我是個脾氣非常不好人、憤世忌俗、工作累的時候抱怨、工作接的不如預期也抱怨...Posted by 孟耿如 on Tuesday, September 12, 2023
孟耿如写道，从小学开始学舞蹈，大学是啦啦校队又刚出道拍戏，生活相当忙碌，牺牲了很多和家人相处的时间，但也是这些经验让她内心获得锻炼，才得以顺利地走在自己理想的轨道上。她认为种种经历，让她意识到情绪、环境磁场、内心的磁场能改变一个人有多大，因此决定成立心灵课程，让大家一起学习。