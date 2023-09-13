被视为“人生胜利组” 向佐：努力未必能成功但拒绝躺平

（综合讯）现年39岁的向佐身为中国星集团主席向华强的长子，可说含着金汤匙出生，后来娶了女星郭碧婷，更被许多人视为“人生胜利组”。不过他最近不只忙电影工作，又从头开始学做直播，每天只睡三四个小时，朋友问他：“你直接躺平花钱就行了，为什么还要这么努力？别人拍戏好歹赚钱，你则有可能贴钱贴时间的。努力又不一定成功，躺平比较轻松。”他被问到愣住了，当下随口应付过去，回去后想了很久，星期三（9月13日）凌晨在微博发长文诉说心声：“其实我很早就很清楚，努力和成功本身没有必然联系”。

向佐回顾自己的演艺之路，早年家人认为他资质平平，进演艺圈也未必有好的发展，一点也不支持他，但他喜欢表演，为了进这个圈子丢掉面子和所谓的光环，跑了四年龙套。他说，这四年里清晰认知自己不是偶像派的料，也不是天赋型的实力派演员，于是他努力精进自己和学武，因打斗动作全是伤，“但正因为相信自己可以用功夫片，这个这些年已经逐渐淡出大众视野的片种，打出一片自己的天下，再苦再难我都咬牙挺过来”。

向佐谈到闭关练功的七年，是他最煎熬最努力的一段时间，母亲很少去探望他，因为起先她几乎来一次哭一次，向佐不想再让妈妈伤心，于是拒绝她探望。

他说：“后来，我的努力感动了家人，父母态度软化，决定支持我追梦。瞧，努力好像取得了成功。然而，事实并非如此。我父母‘大动干戈’，为我攒的第一部影视作品叫《封神》。结局如何惨淡，大家应该都知道了。努力了七年，终于得到了家人的认同。结果，想要大展拳脚的我，因为一部努力筹备的《封神》被骂得一塌糊涂。看看，我拼命努力，熬了七年，迎来的不是成功，反而是人尽皆知，全民嘲讽的失败。”

向佐在许多人眼中是“人生胜利组”，但他不愿就此躺平。（取自艺人微博）

不甘心的他再次努力打动父亲向华强，得到演出《我的拳王男友》的机会，“拍戏途中我头部受伤，缝了七针。但因为这是我父亲投（资）的戏，我不希望别人觉得我是老板儿子有特殊待遇，于是缝完针立刻继续投入拍摄。然而，这样的努力最终也没能换来可贵的成功……头破血流拼命努力的咬牙坚持，最终仍旧只换来听取嘲声一片”。

他终于有所领悟：“造就成功结果的因素太多，而努力只是其中最最最最渺小无力的一个。自此，我懂了，努力和成功没有多大关系。一个演员最努力的那部剧，未必就最受欢迎，一个职员未必努力了就能升职加薪。如果努力就会功成名就，那耕地的牛应是豪门名流。”

但是他不放弃努力，练武打动作、控制饮食与保持体型，尽量延长自己的武打生命，“我知道，努力不一定能成功。但运气飘渺，作为人类，我们能做的只有努力。往深处想，这是人生中唯一可控的变量，我无法决定自己是否比他人幸运，唯独能确定的，是自己是否已拼尽全力努力”。誓会努力拍电影，努力做好淘宝直播，努力工作，努力生活，努力不辜负最长不过百年的短暂一生。

向佐充满正能量的言论获得网友肯定，也有不少人联想到近日“口红一哥”李佳琦教训顾客“有没有涨工资、有没有认真工作”的风波，“李佳琦看到以为你嘲讽他；不过你是真牛，本来可以躺赢了，还这么努力；其实你不努力反而不会亏这么多”，他回复“我不讽刺任何人、纯粹亲身感受”。一部分人则是冷眼旁观，“我不会共情资本家，因为资本家不会共情我”“能躺平的不躺平，不能躺平的想躺平”。