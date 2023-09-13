入围亚洲平台大奖 林慧玲兴奋“超想哭”

刚宣布怀孕、新片《陪月》也会在10月登场，星期二（9月12日）又凭英语剧“Third Rail”角色，入围釜山影展“亚洲内容及全球线上平台大奖”最佳女主角奖，三喜临门的本地艺人林慧玲直言“超想哭”！

林慧玲星期三（13日）接受《新明日报》采访时，难以抑制兴奋心情，透露是星期二宣布怀孕消息后不久，又接获入围“最佳女主角”消息。

“我问了很多次‘是在开玩笑吗’，第一时间就和先生及家人分享，然后就打给Ochre Pictures制作公司老板Ms Jean Yeo，感谢她给我演出的机会。”

林慧玲坦承，收到喜讯当下“超想哭”，也的确很开心，她还大赞“Third Rail”全体演员，知道所有人都拍得好辛苦。

“今年，我都在拍摄五频道电视剧和电影《陪月》，没想到会在这时收到天赐的礼物。”

林慧玲感性透露，她一直以来都非常认真地对待工作，有机会拍电影、入围奖项更是给了她莫大的推动力。

“在怀孕期间，这喜讯带给我很多欢乐，家人们也都为我感到很开心。”

当询及认为这次胜算如何，林慧玲直言“太难了！但希望有奇迹发生！”至于如何看待其他竞争者？她说：“她们都是国际演员，是被全世界认可的演员们，所以我相信无论谁得奖，我都会觉得实至名归。”

对于和韩国“复仇女王”宋慧乔角逐同一殊荣，林慧玲说她非常欣赏宋慧乔的演技，也特别喜欢《黑暗荣耀》情节，还自曝两季剧集都看了。

无论得奖与否，林慧玲希望在生了宝宝后，可以回到荧屏出演具有挑战性的角色，带给观众更多好的作品，但她目前还无法确认是否亲自出席颁奖典礼。

除了林慧玲凭作品“Third Rail”入围“最佳女演员”奖，角逐该奖项演员，还包括韩剧“黑暗荣耀”宋慧乔、美剧“Special Ops: Lioness”Zoe Saldana、印度剧“Scoop”Karishma Tanna，以及马来西亚剧“The Patient”陈子颖。

入围最佳新人女演员奖 曾晓晴确定出席影展

本地艺人曾晓晴，也凭五频道剧《夜樱》（Last Madame: Sisters of the Night）入围“最佳新人女演员”奖。

曾晓晴除了入围新人奖，她也将一跃大银幕接拍国产片《小贩之王》，饰演重要角色，可说是双喜临门！

据悉，曾晓晴有意出席釜山影展“亚洲内容及全球线上平台大奖”颁奖典礼，已向《小》片制作方请假飞出国。

同样入围新人奖的还有中国剧《漫长的季节》李庚希、韩剧“Moving”高允贞、泰剧“Get Rich”Phantira PipityakornI，以及日剧“First Love”八木莉可子。

入围“最佳新人女演员”奖，曾晓晴自曝“好像在做梦”，也确定飞釜山出席影展！

曾晓晴开心地说：“收到同事朋友祝贺讯息，我认为提名就是一个肯定，所有入围者都很棒！”

问起胜算，曾晓晴说，“还是交给专业的来吧”，认为能参加盛会已很兴奋，会想想如何享受过程。

至于其他对手，曾晓晴说，有些名字当然有听过，剧集也在to-watch-list上，也有朋友推荐过，现在想先看看对手的作品。