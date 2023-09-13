娱乐吃瓜：为李玟再引热议 70岁的甄妮是谁？

一代天后李玟7月5日去世，两个月来新闻不断，从生前与前夫的关系，到被中国综艺《中国好声音》欺负，新闻排山倒海涌出。她生前的忘年之交甄妮，为她扶灵，后来又疑似通过自己的社媒为李玟发声，导致节目被停播，而成为舆论的焦点。

除了为李玟鸣不平，相关的社媒后来转而“自爆”婚姻八卦，包括曾有香港小姐介入婚姻，还有已故前夫傅声当年在邵氏电影王国时候的合约状况，勾起了外界的怀旧热情。

或许年轻人对早已半退隐的甄妮感觉陌生，但其实70岁的她在歌坛的天后地位，足以媲美李玟。甄妮是谁，这要回到半世纪或更早前说起了。

甄妮在1953年出生于澳门，母亲是上海人，父亲是奥地利人，祖母是西班牙人。身为多国混血的她，一双大眼睛最突出，五官组合好比一个洋娃娃。这样的颜值让她在求学时就开始“招蜂引蝶”，据说常有男生尾随她回家，妈妈被逼得挥刀驱散女儿的裙下臣。到了大学，爱慕者甚至会在宿舍楼下蹲守，逼得伊人甄妮不得不转学避开骚扰。

这次转学，让甄妮遇到了星探。才18岁的她就因嗓音甜美被签入唱片公司。她拜刘家昌为师，成为尤雅的师妹，连续唱红《海鸥》《秋歌》《誓言》《云河》《爱情长跑》《海誓山盟》《五月的花》《梦中的妈妈》《我家在那里》《可爱的玫瑰花》《爱的路上千万里》《濛濛细雨忆当年》《晴时多云偶阵雨》《天真活泼又美丽》《只要为你活一天》等等。其代表作之多、之红，足以跟邓丽君、凤飞飞分庭抗礼。

从台湾红到香港 冲破阻力嫁傅声

1976年，事业还在高峰的甄妮决定嫁给通过狄龙介绍认识的香港武打小生傅声。傅声长得俊俏，演得活泼，赢得不少影迷。他们的结婚仪式自然也是娱乐圈的焦点。没想到的是，甄妮嫁鸡随鸡，跟着傅声到了香港，也把事业重心移到了此处。当时香港最红的女歌手已有汪明荃、徐小凤、叶丽仪，但初来乍到的甄妮毫不示弱，苦练粤语，很快就找到立足之地。她演唱起广东歌不仅咬字被接受，肺活量也被发现有过人之处，已故作词家黄霑更封她为“乐坛铁肺”。

甄妮与傅声结婚，当年轰动一时。（互联网）

甄妮很快受TVB邀请演唱电视剧主题曲，在电视主宰生活的年代，她的歌声借着《奋斗》《冲击》《命运》《春雨弯刀》《铁血丹心》《爱定你一个》《问谁领风骚》，以及与罗文合唱的《一生有意义》《世间始终你好》等一首首剧集金曲，唱进千家万户。即使不搭电视剧，她受欢迎的歌曲也有《红唇绿酒》《冷冷的秋》《再度孤独》《明日话今天》《七级半地震》《梦想号黄包车》等。她还唱进香港红磡体育馆，创下耀目的票房成绩。

从70年代到80年代，她在香港赢得不少音乐颁奖礼奖项；1981年，获得台湾金钟奖最佳女歌星奖；1991年登上中国大陆央视春晚舞台。有人计算过，她先后发行过130多张唱片和选集，累计销量超过3000万张。她也因此在影剧中露面客串过。

当甄妮的事业如日中天时，她的感情却没有外界以为的那么幸福。据知甄妮小学时父母便离异，后来母亲带着甄妮姐妹另嫁。不知是否和出身有关，甄妮有的是敢爱敢恨的性格。她爱上的傅声小她1岁，出身豪门公子，学业成绩不佳，没念完中学就去做送货员、装修工。无心打理家族生意的他，一次和父亲大吵一架后竟然跑去邵氏跑龙套。

4次怀孕流产 女儿起初“父不详”

那时李小龙才带起功夫片风潮不久就意外去世，一身肌肉、拳脚利落的傅声，便被父亲的名导好友张彻力捧成为邵氏功夫小生，演活方世玉、哪吒、郭靖、江小鱼、白玉堂等各种角色，迅速走红，成为了当家小生。然而他和甄妮的爱情却遭遇强大的阻力。据说双方家长都反对他们结婚，男方家人嫌女方文化程度不高，女方家人则嫌男方老拍武打片容易受伤。最后还是张彻以傅声干爹的身份出马，帮助化解了家庭压力，让有情人终成眷属。

傅声以功夫小子形象红极一时。（互联网）

有报道指甄妮婚后4次怀孕都流产，最后一次还在床上足足躺上5个月，差点死掉。不仅如此，她和傅声因性格关系，据说婚后不时发生争吵，最激烈时，女方不止一次提出离婚。据说傅声心疼妻子受尽流产的苦头，于是把自己所有的收入都给她管理，兜里只留一点零用钱。太太喊离婚时，他也会退让包容，化解婚姻危机。

然而，1983年7月6日的深夜，一场车祸带走了还未30岁的傅声。据说傅声的家人指责甄妮苛待傅声，坊间也多相信她对不起丈夫，幸好甄妮足够坚强，熬过了那段悲伤的日子。不料傅声去世4年后，甄妮再上头条，因为她多了一个“父不详”的女儿。外界开始猜测“那个男人是谁”，也有不少人骂她背负爱情誓言。

甄妮（左）与傅声生下一个女儿。（互联网）

甄妮从不回应，直到在2012年才说：“我从来没有否认过女儿的生父不是傅声。”原来傅声知道自己的工作有风险，早在医院留存精子，他离开后，甄妮不顾亲友的反对，到美国做了人工受孕，并于1987年7月4日诞下了女儿甄家平，告慰亡夫在天之灵。至今仍单身的她，仿佛用着行动证明自己对傅声的深情。

曾误会楚红是小三 羡慕朝伟嘉玲

在自称甄妮的脸书网页，日前再度爆料重提傅声生前心地善良耳朵软，“烂好人一个”，每遇武行手头紧，他总毫不犹豫帮忙，人缘极好。这个脸书也说傅声在邵氏月薪5万港元，当年公司常鼓励员工向公司借钱，还不了，合约就自动一直延续。记者翻查史料，1990年1月底，5万港元约兑1万2000新元，估计在80年代兑新元汇率更高。针对邵氏的借钱措施，甄妮嘲讽：“没完没了也是一种技巧。”以往曾有报道指，傅声口袋只留20元港元（约4新元或更多），质疑甄妮苛待老公，她终于自我平反说：“每月薪金支票全数交给老婆……但信用卡就是无限量的，没人知道……”

这个脸书账号也爆傅声当年自从接拍电影《花心大少》直到车祸为止，整三个月他都没有回家，两人并未见面。又讽说傅声身边有猪朋狗友力阻止她找到傅声，还用力撮合小三上位。她披麻戴孝的三天三夜，其中一晚包括锺楚红、刘雪华、谢贤、陈百祥在内的《花》剧组到灵堂上香。家人特意支开甄妮入内休息，原来是为了护航也到场的小三。她倾诉委屈：“我跪着折金纸三天三夜，早已哭得筋疲力尽，不成人形，难道还怕我冲上去打架不成，你们不欺负我，就算我走运了！”

又自爆曾误以为小三是锺楚红（红姑），“谁知道竟是个香港小姐，我被红姑骂一顿，真是活该……”她透露曾冲去尖沙嘴一家酒店捉奸，但柜台迅速通知傅声，让她扑空了。

傅声（右）拍完《花心大少》后发生车祸去世，当时锺楚红是电影女主角。（互联网）

在脸书上她坦言自己这把年纪了，不能再懦弱胆小怕事，不说才怕会闹出抑郁症。”直言羡慕梁朝伟和刘嘉玲：“这一对老夫老妻，各有生活方式，各交各的朋友，又同一屋簷下，适时互相陪伴，各得其所。”