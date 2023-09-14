快进人生

Still Time（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★

播放平台：Netflix

故事：匆忙度日的工作狂但丁（Edoardo Leo，爱德华多莱奥饰）40岁生日以后穿越时空，每天快进一年，生活和家庭产生巨变，他开始渴望慢下来。

短评：什么都“明天开始”的人需要看此片。男主角跳越时空，一开始睡一晚过一年，后来时间飞逝，开个门又是一年。看似夸张不可信，但试想长大后有多少次感叹时光匆匆不知道去了哪里？

影片重点一目了然：把握当下才不留遗憾。可惜男主角悟出真谛时，过去的却再也回不来。这部分故事处理得够狠，是震撼教育。穿越时空的电影不少，此片胜在故事、对白、时长和演员的表演都恰到好处。尤其喜欢男主角参观女主角画展时，其中一件作品以日期勾勒出男主角的轮廓，取名“All the days I missed you”，可译为想你或错过你的所有日子，语带双关，耐人寻味。（意大利语对白，附中英文字幕）

疫起

Eye of the Storm（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

播放平台：Netflix

故事：因为暴发病毒传染，医院被迫封院，受困其中的人面对一连串令人煎熬的抉择。他们包括因急诊病患被召回医院的胸腔科主治医生夏正（王柏杰饰），还有男护理师安泰河（曾敬骅饰），住院的八卦媒体记者金有中（薛仕凌饰）等。在逐渐分崩离析的医院里，他们该怎么活下去？

《疫起》讲述2003年台北和平医院暴发沙斯群聚感染封院的故事。（互联网）

短评：不适合想看戏放松、哈哈大笑的观众。实在沉重，笑不出来。

《疫起》改编自真实事件，刻画2003年台北和平医院暴发沙斯（SARS）疫情遭到封院的故事。导演林君阳曾执导电视剧《我们与恶的距离》《人选之人——造浪者》，《疫起》延续以往的写实执导风格，以第一视角拍摄，成果似一部纪录片，轻轻淡淡地描绘医院中的生离死别，以及人的灰暗、绝望和希望。若观众带着想看一部“刺激剧情片”的期盼，应该会失望。

人在恐惧中，会做出莫名其妙的事，就像本地冠病疫情初暴发时，众人到超市抢厕纸的情景。求生本能没错，你我都不该站在道德高地看别人的选择，但只希望大家别太过自私。《疫起》以曙光画面结尾，富含寓意，不过不太喜欢开放式结局。