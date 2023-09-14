金憓秀当海女 杨紫琼演神婆

神鬼海底捞

Smugglers（NC16）



娱乐性★★★★／艺术性★☆

故事：唯有知道水路才有“钱”途！为了谋生而寻找各种方法的海女春子（金憓秀饰），发现在海底打捞走私品的门路，春子向海女领袖真淑（廉晶雅饰）提出诱人的赚钱计划。她们在一次行动中，疑因有人通风报信而被海关查获，海女团队的友情破裂。三年后重逢的她们再次卷入深不可测的走私世界。

短评：女力片不一定非得跟超级英雄题材挂钩，《神鬼海底捞》的女力指数也不赖。2021年韩片《逃出摩加迪休》导演柳昇完的犯罪新作，集结超强卡司金憓秀、廉晶雅、赵寅成、朴正民等“神仙打架”，当中最耀眼的是妩媚又带狠劲的金憓秀，在女人戏中成功抢镜的“走私王”赵寅成，还有饰演茶馆老板娘的高旻示在最关键时刻发威。

情节编排有新意，带黑色幽默，浓郁的复古味亦有吸引力。海女故事具韩国本土色彩，好莱坞肯定拍不出这样的电影。以海洋为主舞台的故事，水中戏是看点，众演员在开镜前接受三个月的水中训练，金憓秀透过训练克服水下恐慌症。

全片故事带来什么启示？那就是千万别低估团结起来的女人，以及大白鲨。（韩语对白，附中英字幕）

威尼斯惊魂夜

A Haunting in Venice（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：退隐的名探波洛（Kenneth Branagh，肯尼思布朗饰）在作家好友（Tina Fey，蒂娜菲饰）邀请下，到一间凶宅参加通灵仪式，不料有人离奇身亡，不信鬼神之说的波洛于是卷起袖子找出真凶。

杨紫琼在《威尼斯惊魂夜》饰演通灵的神婆。（迪士尼提供）

短评：悬疑推理惊悚片，改编自著名英国小说家Agatha Christie（阿嘉莎克莉丝蒂）1969年的《万圣节前夜的谋杀案》，故事大量被改动。除了年代与背景提早到二战后的威尼斯，神婆角色也从13岁少女变成由杨紫琼饰演的妇人。有别于罗兰在港片《七月十四》的龙婆阴森可怖，西方电影刻画的神婆诡异刁钻，杨紫琼演得称职。

肯尼思布朗三度诠释波洛神探，局中局的故事不会过度烧脑，可轻松观影。前段节奏明快，中间推理陷入套路，但仍会边看边猜谁是真凶。从学生时期就是阿嘉莎的书迷，最期待与断案如神的波洛名探重逢，但感觉没有看到高潮，真相就大白。（英语对白，附中文字幕）