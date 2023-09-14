岳母去世、母亲摔跤　陈之财：有点招架不住

（本地讯）本地艺人夫妻陈之财和向云，蜡烛两头烧！

向云的84岁母亲因治疗子宫癌，却因不幸感染病毒，肺积水导致肾衰竭，于9月12日早上病逝。据《新明日报》报道，不少圈内艺人12日晚前往吊唁，包括郑惠玉、陈丽贞、黄炯耀、方展发、程家颉及《只此一家》幕后团队人员等。

陈之财的母亲也进了医院，并与向云母亲住同一家医院。陈之财受访时透露，母亲因摔倒，一个月前进了医院，后来在厕所因眼前一片黑忽然跌倒，再次入院。他说这次入院须要做很多检测，包括脑部扫描，“很巧的是，两个老人家住同一家医院，一个在楼下，一个在楼上病房。”

陈之财叹说母亲脚乏力容易摔跤，“她很多状况，如今岳母过世，两边有点招架不住，唉。”语气显得忧心。

向云的妈妈出生于马来西亚怡保，陈家五姐弟（向云本姓陈）2022年才带母亲回怡保探望阿姨。

向云对媒体说：“母亲脚痛，我们推着轮椅上怡保，一路上还吃榴梿，那是我们一家人很开心的一次旅程，因为我们都已经长大成人，放下自己的家庭，五个孩子陪着她去旅游，我知道妈妈内心是非常开心的……除了怡保，还去马六甲、云顶玩……”

向云说，母亲在疫情期间患上失智症，“她个性向来独立，80岁能自己搭巴士去庙堂拜拜，她还到庙里当义工。”