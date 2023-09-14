杰尼斯力挽金主 宣布一年不抽成艺人酬劳

（东京讯）日本杰尼斯事务所9月8日召开记者会，承认已故创办人强尼喜多川性侵旗下男艺人并致歉后，各大金主纷纷与杰尼斯艺人切割，宣布不会起用他们代言，现有广告将解约、下架，或是合约到期不续约，木村拓哉就痛失麦当劳和日产汽车等代言。杰尼斯为力挽金主，星期三（9月13日）宣布今后一年，旗下艺人演出节目或广告的酬劳将全额付给本人，事务所不会抽成。

杰尼斯也宣布设立“被害者救济委员会”和“补偿接洽窗口”，委员会三名成员为曾任法官的律师，他们将判断对被害者的补偿金额，补偿对象为曾隶属杰尼斯与目前在籍、曾遭强尼喜多川侵犯的艺人和练习生。

事务所表示，在新社长东山纪之（Higashiyama Noriyuki）的带领下，事务所将依照专家小组建议，迅速执行相关措施，避免类似情形再次发生。这些措施包括任命一名首席合规官（Chief Compliance Officer，CCO）对事务所的诸多制度进行整顿、扩充与实施，事务所将于10月2日公布新体制与CCO人选。事务所内部也已经展开培训，加强员工对尊重人权和性骚扰方面的认知。

日媒爆强尼喜多川性侵时，东山纪之就在现场

9月8日的记者会，宣布由东山纪之接任新社长，当天外界已在传东山纪之曾对小杰尼斯猥亵，如今日媒再爆出他不为人知的一面。

《周刊文春》报道，东山纪之当年以“少年队”团体出道，一夕爆红，自视过高的他会霸凌小杰尼斯，演出结束后很累，会命令小杰尼斯帮他按摩到爽，小杰尼斯即使身体不适仍会被东山纪之强行灌酒，还要帮他洗车轮，而过去东山纪之曾与前任社长藤岛茱莉景子交往是公开的祕密。

另外，东山纪之在记者会上称对于强尼喜多川性侵一事只有听闻，不曾见过。有前小杰尼斯H匿名爆料，当时他们与少年队成员一起住在强尼喜多川的豪宅，H被强尼喜多川性侵当晚，东山纪之就睡在他旁边，不可能不知情，因此对于东山纪之要改革公司的决心有所质疑。

对此，杰尼斯事务所回应，东山纪之不记得有霸凌过小杰尼斯，也否认与藤岛茱莉景子交往过，对于强尼喜多川性侵时曾在现场，东山纪之也称不记得。