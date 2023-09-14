《七天》Netflix排行榜前10 雅慧感惊喜

离巢逾半年学习了很多，主演的电影《七天》冲进Netflix最多人看前10名，雅慧：“亲情是吸睛点！”

雅慧今年2月28日正式结束和电视台15年的宾主关系，她在接受《新明日报》访问时表示，在这半年多来看到和接触的人很多，所以也从中学习了很多，“才发现世界其实真的很大，因为之前都有经纪人帮忙打理，所以有很多东西其实是不懂也不知道的，亲身体验时才发现原来有这么多东西可以学。当你遇到很多不同的人，你也慢慢学会怎么样去跟他们沟通。说话真的是一个非常难的技术。”

有没有想要到海外发展？“有机会的话当然是很想去体验一下别的国家拍摄的运作方式，以及那里的工作方式。不限制去哪一个国家，每个国家对我来说都会是一个很新鲜的尝试。”

至于最想合作的艺人，雅慧希望能有机会跟韩星金宣虎以及中国女星万茜合作，“他们的演技非常好，如果可以跟他们一起合作，就可以从他们身上学习到很多不同的东西。”

回看今年雅慧都在马不停蹄地工作，除了出席一系列的品牌代言活动，也有几部戏剧作品，包括电视剧《家人之间》、电影《七天》，以及目前还在拍摄的长寿剧《只此一家》。

当被问到是否有计划在《只》杀青后放个长假出国走走时，雅慧表示还在安排当中，“有跟几个朋友在聊去看北极光，因为这个是我说了很久，但一直没有机会去的。可能明年有机会的话就赶快去看一下。”

另一方面，雅慧主演的电影《七天》才在Netflix播映三天，就已经冲进最多人看的前10，雅慧表示很惊讶，“没想到会在Netflix出现，而且放了三天就冲进前10名了。哇！真的是一个很好的惊喜。”

觉得这部电影吸引人的点在哪里？“亲情，因为《七天》的重点是要我们珍惜身边的人，因为一旦失去了，我们连碰都碰不到，也无法再见面。这部片也可以提醒观众，他们为了什么而活，我们每天都需要面对很多的生活压力，所以很多时候会忘了去爱惜我们的家人，或是忙到忘记自己真正的快乐是什么。在看《七天》时就会有些生活上的领悟。”

想当导演续学手语

目前雅慧还在拍摄长寿剧《只此一家》，下个月将录制《开档咯! 夜市星手》节目，以及一些社媒上的活动。

《只》剧里雅慧饰演一名导演，而她本身其实也对导演这份职业有兴趣，她最崇拜的导演是许鞍华、陈凯歌以及张艺谋，“很欣赏他们的细腻度，他们刁戏的每一个细节，从道具到跟演员讲戏，以及每一个动作像是呼吸或眼神，他们都是非常有想法，也很精准，能把整个情绪都带出来。”

另外，雅慧也在拍摄《只》期间学了很多东西，包括手语与房屋经纪的知识，而好学的她也表示杀青后，如果能够安排到时间，她想继续学习手语和报考房屋经纪执照。