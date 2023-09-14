郑琬龄与向云 少见面常牵挂

相识逾30年，离新超过20年，郑琬龄受访时说：“我和向云很少见面，却互相牵挂！”

有一种友情不因时间、距离、没见面而生疏，这种细水长流的情谊，很适合形容郑琬龄与向云。

记者星期三（9月13日）下午到向云母亲周葵的灵堂吊唁，向老人家致上一分心意，灵堂布置得很庄严。

远远就见到爽朗的郑琬龄，她微笑着、亲切地打招呼，然后叹说：“没想到我们在这样的场合见面，真难过。”

尽管在下午时分，灵堂坐满几桌吊唁者，当中不乏同屋邻居老街坊，足见向云母亲的人缘有多好。

记者还见到朱厚任、前监制王尤红、蔡萱、导演廖明利夫妇，他们难得碰面叙旧，向云爱女一心周到地为到场的吊唁者准备茶水。

琬龄受访，直言目前已处于半退休状态，疫情前后，她留守狮城五年，也接拍华英语剧，一解封，她就迫不及待飞回南非，深爱那里的大自然气息。

向云一见到琬龄就以彼此熟悉的潮州话交谈，向云告诉《新明日报》：“我跟琬龄合作过很多部戏，像《铁蝴蝶》《天涯同命鸟》《共闯荆途》等，由于琬龄受英语教育，她的华语从零开始，但后来也越说越流利！”

除了《铁蝴蝶》，琬龄已不太记得自己当年拍过哪些戏剧，但可以确定的是，她与向云的友情并没因为时间、空间而褪色。

她说：“我和向云认识超过32年，在她儿子陈熙出世之前，你也知道向云很忙，还有，别忘记我已经有超过20年不在新加坡，聚会当然不多，但我们心灵相通，对家人朋友的爱不会改变。”

曾到向云母亲家作客：“她待人热情好客”

琬龄忆述，多年前曾到向云母亲家作客，“她是个脸上经常挂着笑容、予人感觉很阳光的人，待人热情好客，爱开玩笑，而且烹调手艺挺好。”

琬龄在本地有物业，女儿喜欢新加坡，经常来来回回，“但说到拍戏，我家里现在更多的是食谱而不是剧本。”琬龄玩笑语气中带点自嘲。