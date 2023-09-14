韩团P1Harmony首次“跳”进狮城

以独特的音乐风格，融合嘻哈和R&B，搭配充满活力的舞蹈，P1Harmony将带着满满的能量 “跳” 进狮城与新加坡P1eace（P1Harmony官方粉丝昵称）见面！

P1Harmony于2020年10月28日正式出道，是FNC娱乐旗下的男团。他们今年6月发布最新的迷你专辑“Harmony：ALL IN”，是其Harmony系列的最终专辑。专辑在发布后一度登上韩国权威音乐排行榜Circle Chart专辑榜的第三名。不仅如此，P1Harmony也在国际有了新突破，他们借此专辑首次在公告牌200强专辑榜（Billboard 200）亮相，排名第51。其中主打歌 “Jump” 以充满能量和活力的旋律，让听众如同身临派对一般陶醉于欢快的旋律。

P1Harmony将在9月17日来到新加坡举办“P1USTAGE H:P1ONEER”演唱会。接受《联合早报》视频访问时，成员们兴奋地分享了来到新加坡想尝试的事情，包括许多韩星都吃了都说好吃的名菜——辣椒螃蟹，智雄（Jiung）就说自己最喜欢吃螃蟹了。队长起昊（Keeho）透露自己在加拿大就读中学的时候，来自新加坡的朋友就和他说“一定要来这里看看”。（队长起昊还和他打了招呼！快点击视频看看！）再加上家人朋友们对新加坡的各种赞美，让他非常期待来到这里开唱。他还听说在新加坡的逛街体验很棒，到时一定会到购物商场走走。

累计舞台经验 开办更成熟的演出

P1Harmony透露，今年的世界巡回演出，成员们累积了更多舞台经验，因此今年的演出会更有能量。在曲目方面，智雄说这次演出会编排得更加精细和整齐，保证粉丝们能够享受一场有趣的演出。

P1Harmony将在来临的星期天（9月17日）在新传媒剧院晚上7点开唱。

点击视频看看P1Harmony想对新加坡P1eace说什么！