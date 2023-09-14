娱乐吃瓜：杰尼斯性侵风暴换社长就解决？木村拓哉遭“池鱼之殃”

日本娱乐龙头杰尼斯事务所日前承认，已故创办人约翰尼喜多川（Johnny Kitagawa，以下简称喜多川）50多年来犯下数百次性侵行为。时任社长的藤岛茱莉景子（Julie Keiko Fujishima）宣布引咎辞职。社长一职已确定由公司最资深的56岁艺人东山纪之（Higashiyama Noriyuki）接任。

然而，罪魁祸首已经离世，受害者能找谁讨公道？和喜多川关系非一般的藤岛茱莉景子道歉有用吗？东山纪之是否接任的最佳人选？杰尼斯性侵风暴持续发酵，谁又遭池鱼之殃？一起看看。

1. 喜多川有“帮凶”吗？

2019年离世的喜多川被控性侵公司练习生及员工的丑闻，在2023年3月一个BBC纪录片播出后持续升温。杰尼斯事务所在舆论压力下，5月委任三名外部专家成立“防止再发特别小组”展开调查，8月29日公开的结果认定喜多川性侵事实。

小组的调查报告指，和喜多川携手经营公司的亲姐姐玛丽喜多川（Mary Kitagawa）多年来包庇弟弟恶行，加上受害者不敢对抗高层掌权者，导致淫行持续发生。

杰尼斯事务所乃是喜多川1962年成立，并以自己的英文名字Johnny（杰尼斯）取名。这是一盘家族生意，喜多川负责艺人管理和节目制作，姐姐玛丽喜多川负责其他业务。

已故的玛丽喜多川被指生前包庇弟弟约翰尼喜多川的恶行。（互联网）

喜多川独具慧眼，捧红众多一线男团，包括SMAP、TOKIO、KinKi Kids、KAT-TUN等等，可说是垄断日娱半壁江山的偶像收割机。成千上万拥有明星梦的孩子盼能进入公司当练习生。东京电视台一档节目曾报道，事务所每月收到多达3万封履历，一年就近40万封。甚至有说，家长为了让孩子成名，对喜多川的性怪癖丑闻充耳不闻，因而助长“权色交易”。

喜多川栽培的首个男团Four Leaves成员曾在1988年公开他对未成年练习生的猥亵行为。剑走偏锋的日媒《周刊文春》早于1999年爆出喜多川的猥亵一面，不过他否认到底，反告周刊诽谤胜诉。到了网络时代，匿名爆料层出不穷，但大多主流日媒却长期保持缄默。

SMAP当年的风头与地位一时无两。（互联网）

日本男偶像市场庞大且利润丰厚，杰尼斯事务所手握多张王牌。据报道，1995年日本男偶像团体巅峰时期，公司收益一度高达29亿日元（按2023年汇率，约2700万新元），在当地娱乐圈独占鳌头。这门“偶像经济”潜在的不平衡权利，导致受害者不敢吭声，主流媒体也不见得有报道。

2. 道歉有用吗？

如今东窗事发，喜多川却已离世，秋后算账，矛头指向公司彼时的社长藤岛茱莉景子——已故玛丽喜多川的女儿、喜多川的外甥女。

藤岛茱莉景子1998年担任公司董事会成员，2019年任职社长。她在2023年9月8日开记者会承认已故创办人喜多川的性侵行为，并宣布引咎辞职，由社内最资深艺人东山纪之接任。

“杰尼斯性侵当事人之会”的57岁代表平本淳（Junya Hiramoto）同一天哭诉：“感觉（上述）防止再发特别小组听到了我们的诉求，我内心感激。”他曾出书自曝多次遭喜多川魔手。与平本淳一样是“Johnny’s Jr.”成员的55岁石丸志门则说：“这是人类史上最糟糕的性虐待事件，终于水落石出。”

平本淳17岁已是杰尼斯事务所的练习生，他曾出书爆喜多川性侵。（互联网）

另一方面，下任社长东山纪之接下烫手山芋后，称对于喜多川性侵不知情。9月13日有报道引述受害者称，自己被性侵当晚东山纪之就睡在旁边，直批他撒谎。

与女星木村佳乃结婚13年育有两女的东山纪之，确定接任社长后一开始否认自己曾犯性骚扰。不过被日媒追问后，他改口称不记得，还说年轻时“可能做了错事，即使现在回想我也记不得了”。 此番言论被网民批评不负责任，也质疑他的社长资格。

东山纪之还接连被挖猥亵黑史，包括强行对师弟灌酒、脚踩练习生下体，甚至掏出生殖器官命令师弟“吃我的香肠”等。种种爆料不禁让人心生疑虑：这次的改朝换代是否仅是一次权贵洗牌，问题无法杜绝，同样恶行可能再度上演？

接任杰尼斯事务所社长的东山纪之（左）和引咎辞职的藤岛茱莉景子。（彭博社）

杰尼斯事务所针对爆料回应，东山纪之不记得有霸凌后辈，过往对他们的一些态度行为都很正常。公司13日在官网贴出声明，内容提到公司将设立“受害人救济委员会”，并以独立运作的方式负责处理赔偿事宜，受害者可以书面方式向公司求偿。

3. 谁挥鞭伤到木村拓哉？

这场造成外界哗然的性侵风暴揭露了日娱偶像经济的黑暗面。吊诡的是，掌握偶像经济的资本方，此时却扮演惩罚者角色。

日本多家厂商近日纷纷表明立场，与杰尼斯事务所切割关系。包括超日集团、麒麟控股和日本航空都已表明，今后不再找杰尼斯艺人合作。

与木村拓哉合作多年的广告商表示将不与他续约。（互联网）

与木村拓哉合作多年的麦当劳也宣布届时约满不续。木村拓哉目前仍属杰尼斯事务所。他代言的日产汽车也表明之后会讨论是不是要继续找木村拓哉代言。

日本政府8月底提出防止孩童和年轻人受害的紧急对策，宣布9月新增以男性和男童为对象的咨询窗口。政府也将讨论修改《儿童福祉法》，规定有义务举报包括在保育所等发生的猥亵虐待行为。

杰尼斯性侵事件也引起国际关注。联合国人权理事会工商业与人权作业小组7月24日首度到日本展开调查后，8月5日在东京召开记者会表示，杰尼斯事务所的艺人有数百人卷入性剥削及虐待，情况令人深感忧虑。

杰尼斯性侵事件也引起国际关注。（互联网）

该小组批评日本政府，以及与受害人有关的企业没有提出解决方案，也指责日媒数十年来掩盖事件。小组认为日本政府必须透明调查，思考致歉或给予金钱补偿等，以确保受害人得到实际救济。小组预计2024年6月向联合国人权理事会呈交调查报告。

喜多川性侵风暴持续逾50年，真相终才大白，足见当中管理弊病和不平等权利根深蒂固。该负责任者不能再龟缩逃避，必须弥补过错。关键是接下来如何杜绝问题，这还需要多方的积极配合。

2023年杰尼斯风暴事件簿

3月7日：英国BBC推出纪录片《掠夺者：J-Pop的秘密丑闻》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）探讨喜多川长久以来性侵男偶像的丑闻。

4月12日：26岁前练习生冈本（Kauan Okamoto）自揭遭喜多川性侵。

5月14日：杰尼斯事务时任社长藤岛茱莉景子拍一分钟视频四次鞠躬道歉；公司成立防止再发特别小组调查。

7月24日：事件引起国际关注，联合国人权理事会工商业与人权作业小组赴日调查。

8月29日：杰尼斯事务所成立的防止再发特别小组公开调查，认定创办人1950年开始性侵事实。

9月7日：杰尼斯事务所时任社长藤岛茱莉景子引咎辞职，宣布东山纪之接任。