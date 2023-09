七人的逃脱 The Escape of the Seven

9月15日起,每逢星期五及星期六,Viu更新上线

韩国复仇剧。由严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹仲勋、赵允熙及赵在允主演。故事讲述一起少女失踪案牵连出的无数谎言和欲望,牵涉其中的七个人共同遭遇重大事件。解开真相的过程中,令人意想不到的情节浮出水面,掀开一场腥风血雨,如同来自上天的惩罚。

有种好男人(首播)A Perfect Man

e乐(新电信Ch11/501)晚上7.00

马德钟、李佳芯及吴伟豪主演。杨日正在保镖界享负盛名,加盟负责保护富豪蒋定天的保安公司后,面对不少人事问题。因为不快的童年,令日正不相信婚姻,他在保安公司与游子澄共事,两人渐生情愫,日正发现子澄的秘密,怀疑她别有用心,关系濒临破裂……

医聊大小事

8频道 晚上8.00

10%新加坡人都患有二型糖尿病,新加坡的糖尿病截肢率,还是世上最高的国家之一。什么原因造成糖尿病?该怎么预防?糖尿病人如何防止病情恶化?一起听听内分泌科专科医生和中医师怎么说。

荒野求生全明星 Running Wild With Bear Grylls

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch 203)晚上10.45

著名探险家Bear Grylls邀请Channing Tatum、Ben Stiller、Zac Efron等名人与他一对一展开48小时野地之旅,他们在美国卡兹奇山空中跳伞,接受苏格兰的极限天候考验,每一集记录不同的嘉宾挑战身心灵极限,完成冒险的刺激体验。

一切始于一见钟情 Love at First Sight

Netflix 15日上线

浪漫喜剧,讲述Hadley(Haley Lu Richardson饰)因为错过飞往伦敦的班机,在纽约机场偶然认识了Oliver(Ben Hardy饰),两人一起搭上夜间班机,迅速擦出火花,机上时光一眨眼就过去了,他们在伦敦机场走散了。要在茫茫人海中找到彼此谈何容易,命运女神会在此时插手,让这对旅客重逢吗?