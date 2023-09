知名电影《疯狂富豪》《尚气与十环传奇》《美生中国人》中的马来西亚籍华裔演员钱信伊(Ronny Chieng)9月12日和13日在新加坡作脱口秀演出。13日的演出有不少艺人朝圣,包括曾跟钱信伊合作《疯狂富豪》的新加坡艺人方展发、许优美和许静雯,还见凭电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)夺下第95届奥斯卡最佳男配角奖的美国华裔关继威。

本地艺人与关继威喜相逢。方展发在社媒IG限时动态分享他和关继威、钱信伊的合照;许优美也在IG晒出合照,写道:“好惊喜,在后台见到和蔼可亲的关继威。”

关继威此趟来新参与9月13日至15日举行的米尔肯研究所亚洲峰会。他也将出席17日在国家美术馆举办的第二届“TIME100 Impact Awards”,其他出席艺人包括宝莱坞艺人Ayushmann Khurrana、韩国歌手南允道(Eric Nam)等。