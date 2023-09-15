许凯吴谨言进军新马演艺圈

知名中国制作人于正创办的欢娱影视早前宣布与新传媒旗下艺人经纪公司新艺经纪合作，为双方的艺人提供更多资源，开拓全球市场。

本地艺人孙政、洪凌和黄暄婷将在欢娱影视的协助下，探索在中国发展的机会。欢娱影视则授权新艺经纪代理旗下演员许凯与吴谨言的相关业务，开展他们在新加坡和马来西亚的演艺事业。

许凯与吴谨言自2016年起签约成为欢娱影视旗下艺人，在两年后播出的热剧《延禧攻略》中初入荧幕并崭露头角，被全球观众熟知。

许凯在接受《新明日报》访问时说，刚开始得知这次合作时非常高兴。

“谢谢大家对我作品的认可。之前就感受到大家的热情，希望通过这次合作可以有更多的机会见到大家。”

当被问到喜欢新加坡的什么？许凯说，他喜欢品尝本地美食，看看本地的美丽景色，“也希望后续有机会感受新加坡的人文气息”。

身为横店影视城代言人兼演员的许凯，近日被选为杭州亚运会火炬传递启动仪式的火炬手。火炬传递将在杭州举行，共有2000余名火炬手参加。

吴谨言喜欢狮城美食美景

吴谨言说，她很开心可以合作，也感谢新加坡观众对她的认可。

她也喜欢新加坡的美食美景，“下次再去，感觉可以去生活区域感受一下当地的人文特色，以及更多新加坡的文化”。

吴谨言当年凭《延禧攻略》的魏璎珞角色爆红后，连续出演多部作品反应普通，后近一年没有入过剧组。不过在今年5月，吴谨言与监制于正都晒出“魏璎珞”的宫廷美照，于正一句：“璎珞再现续旧缘”，令不少粉丝兴奋猜测《延禧攻略》将推出续集。