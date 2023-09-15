纽约喜见偶像 沈琳宸被Anne Hathaway智慧迷倒

沈琳宸应美肤品牌之邀到美国纽约出席活动，她在当地时间9月13日晚上举行的活动上见到品牌代言人、好莱坞一线女星Anne Hathaway（安妮哈撒薇）。沈琳宸在电访中说：“我不是迷妹，可是我真的很喜欢Anne Hathaway，因为觉得她是一个很踏实，真实，简单又实在的人。”

沈琳宸说，亲眼见到本人后，更是仰慕她了，“在场的大家似乎都被她迷倒了，活动之后，我依然觉得飘飘然的，无法相信我在纽约见到她，还听到她说了那么多很有智慧的话。”其中一句话包括“aging is living”（年华老去，也是生活）。

Anne Hathaway握住沈琳宸的手，也献上拥抱。（取自沈琳宸IG）

主办方在活动前选了五人向安妮发问，沈琳宸是其中一人，“我说了，她的电影感动了很多人，她感动了我，我感谢她为自己的作品注入那么多爱与热忱。讲到后面，我的声音有点破, 因为想哭, 她的眼眶和鼻子也泛红，对我说‘你快要弄哭我了’。”

活动后，沈琳宸和安妮合照，对方握住她的手，也给了她一个大大的拥抱，“她启发了我，给了我力量。”

沈琳宸11日抵达纽约，16日回新。她自从生了第二胎后，专心养育两个千金，已许久未到国外出差。她透过《联合早报》向老公喊话说：“这几天，真的感谢老公照顾孩子, 真的非常非常感谢他。”