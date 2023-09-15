娱乐吃瓜：寻生父遭拒 打听丈夫身家 赖佩霞背后的故事

“赖佩霞”——一位名不经传的台湾资深女星，却在星期四（9月14日）攻占各大新闻版面。先是郭台铭宣布赖佩霞为他的副手人选搭档参选总统，再来是凭借《人选之人－造浪者》入围金钟奖迷你剧集女配角奖。风头顿时一时无两，她过去的背景也铺天盖地被翻出来。

母亲未婚生子、经历两段婚姻、隋棠的家婆……或许你对她的事已略有耳闻，但隐藏在她故事背后的细节，其实更精彩，也更能彰显出她的性格与处事方式。

寻生父遭拒 内心留下芥蒂



左图为赖佩霞旧照，右图为她与大女儿谢沛恩的合照。（互联网）

赖佩霞出生自单亲家庭，新闻报道她的生父是越战时期派驻台湾的美国军人，与她的母亲未婚生下赖佩霞，生父甚至在离开台湾派驻越南后才知道女儿的存在。

赖佩霞曾在节目上公开“找爸爸”的心路历程。13岁的她满心寻找生父，当时托母亲住在美国的朋友帮忙，“那位阿姨的先生是名记者，我就把生父的资料给了她。”隔了一阵子，赖佩霞收到阿姨的来信，称没有找到，并要母女俩“好好珍惜生命、好好走向未来”，这件事也就被搁置了。

直到赖佩霞20岁时，母亲找到了生父的电话让父女俩成功联系上，这才让她想起当初那位帮过忙的阿姨。她拨电向对方致谢，阿姨这才把真相告诉赖佩霞。原来，阿姨曾成功打过电话到赖佩霞生父家，电话那头却传来：“我们不想跟她见面。”

“之后我去找爸爸和他见面时，我内心是有这个石头、芥蒂的。但因为我爱妈妈，我要让妈妈有面子，这是一个有教养的女儿，所以我不能向父亲质问这件事，我也舍不得质问他。”

多年后，赖佩霞与父亲聊天时偶然提及这件事，才发现对方全然不知情。父女俩抽丝剥茧后，推测出接电话的人应该是过世的继母。赖佩霞说：“我当然可以理解，一个女人听到她先生的前妻、前女友带着他的孩子要来相认，她不知道如何处理。况且她还带着三个孩子，我可以想象她的恐惧、担心和害怕。”

与现任丈夫初遇犹如偶像剧



赖佩霞现任丈夫谢志鸿被封为“扫描机之父”。（取自赖佩霞脸书）

赖佩霞曾对外分享，说自己对母亲的情感相当纠结，为摆脱母亲的掌控与前夫闪婚，但第一段婚姻最终以前夫外遇收场。后来她在飞机上遇到现任丈夫谢志鸿。

赖佩霞和谢志鸿2008年曾一起上《康熙来了》，提到两人第一次见面的场景，是在横跨太平洋、飞行时间长达14小时的航班上。她先登机，坐在靠窗的位置。一名男子吹着口哨过来坐她旁边，这个第一印象让赖佩霞觉得谢志鸿很阳光。

谢志鸿指了指赖佩霞看完后放在座位前口袋的报纸说：“小姐，报纸可以借我看吗？”她却回他：“你的声音好好听哦！”就这样，两人聊了一路。彼时刚离婚没多久的赖佩霞聊到孩子还一度落泪，谢志鸿拿出随身带着的手帕递给她。

在《康熙来了》上，赖佩霞还被嘉宾范可钦开玩笑调侃，她拿到谢志鸿的名片后，找私家侦探查询男方的背景。对此，赖佩霞说，的确有调查，但并不是私家侦探，而是找了在科技界的朋友打听，知道男方在公司的职衔、有多少股票等身家背景，朋友更直言：“这家伙还不错。”

亲自“牵”来的媳妇



（左起）谢沛恩、隋棠及赖佩霞曾一起出席品牌活动。（取自隋棠脸书）

隋棠2014年和赖佩霞的继子Tony交往，隔年结婚。赖佩霞曾接受台湾媒体访问，透露是她为继子牵的红线。

赖佩霞说，她第一次看到隋棠的照片，就觉得她好漂亮，也认为她的艺名取得很好。一开始是女儿谢沛恩先和隋棠结缘，两人因合作电视剧《爱的生存之道》成为好友，但她和隋棠却一直没有机会接触。一直到《征婚启事》剧组找上赖佩霞，“他们告诉我女主角是隋棠时，我说‘隋棠？好啊！’”

回忆起第一次见到隋棠时的场景，赖佩霞相当开门见山：“我一看到她，坐下来就问‘隋棠你有没有男朋友？’”隋棠回答“没有啦”后，赖佩霞就毛遂自荐起自己的继子：“我们家儿子不错。”当时谢沛恩走进来对妈妈说：“哎呀他不是她的菜，她喜欢黑黑的。”赖佩霞脑筋动很快立刻回说：“Tony现在人在非洲，他真的（晒）很黑。”

赖佩霞后来趁Tony在台湾时，将两人约来观赏她的舞台剧演出，“那时候Tony只在台湾三四天，我们就在那几天的时间一直约。”赖佩霞吐槽先生谢志鸿“介入太多”，“完全以追女朋友的那种姿态在帮忙儿子追媳妇”，一旁的谢沛恩则看不过眼，揶揄母亲“你也很积极！”

赖佩霞家族合影。（取自隋棠脸书）

赖佩霞、谢沛恩及隋棠三年前同台出席品牌活动，曾被问及如何维系良好的婆媳关系。赖佩霞大赞隋棠是真女神，更形容自己是全世界最幸福的女人，“因为我喜欢的都在我们家，所以对我来说疼都来不及了，怎么可能有那个（指婆媳问题）。”

婆媳俩同样身处娱乐圈，让赖佩霞更能理解隋棠，“我跟棠棠都在同一个圈子，知道她有多辛苦，很多事情我懂，懂得彼此就不用多说。”