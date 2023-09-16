记者大声说：知情却缄默 更令人心寒

近期日本杰尼斯事务所风波连环爆，让艺人与经纪公司屡见不鲜的奴隶契约、不平等分成等纠纷，显得小巫见大巫。偶像在台上耀眼，台下活得如此黑暗，讽刺得令人消化不良。涉案老板令人发指，但知情却选择缄默者更令人心寒。公司采取的动作是换掉当家高层，但愿不是换汤不换药。龌龊匿藏在社会阴暗处，想追梦的孩子是否找到一条靠努力奋斗就能实现梦想的光明大道，大人们责无旁贷。——赖婉丽

选择电视剧插曲是门学问，在男女主角撕心裂肺或感动涕零的瞬间，搭配一首感人的歌曲，能画龙点睛，但关键是要选得对。韩剧一向在行，跟风者远远不如，港剧《白色强人》《破毒强人》、中国大陆剧《去有风的地方》《不完美受害人》等都出现英语插曲，音乐一响起就让人忍不住按下快转键。用英语歌当中文剧的插曲不是不可以，但要选得好，并且安插得宜，否则就像走进中餐馆，捧上桌的却是意大利面，怎么吃都不对味。——李妙音

韩剧《走进你的时间》因改编自台湾夯剧《想见你》，讨论热度从没消停。我对安孝燮的演技没意见，《社内相亲》《浪漫医生金师傅》第二三季，甚至早期的《虽然30但仍17》《戒指女王》都看得津津有味，但他演的韩版李子维引起争论，在我看来就是缺了青春腼腆的高中生气息。“少年感”并不是放下刘海，换上学生制服，打上柔光就会突然蹦出。许光汉和安孝燮在诠释李子维时，戏外年龄都是28岁。说来残忍，少年感这件事，与演员的实际年龄无关啊。——曾慧仪