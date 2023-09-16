平凡之路（首播） The Ordinary Road

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.45

潘岩（郭麒麟饰）在机缘巧合下进入荣柯律所实习，认识了高冷女神左娜（金晨饰）等一批年轻人。他们在资深前辈的带领下，在平凡中创造不凡的奋斗故事。

催眠。裁决

8频道 晚上10.30

张家辉及张翰主演。轰动香港的林氏家族凶杀案踏入审讯最后一天，陪审团成员许立生被匪徒以女儿性命作威胁，要求曾为国际催眠权威的他，在90分钟内催眠至少4个陪审团成员以操控审判结果……

混世四猴：神猴归来

Eazie TV应用·KIX 晚上 7.25

主演：周柏豪、柴蔚、苑琼丹、马启光。救世主灵明石猴与三眼战神激战后，堕入凡尘而丧失神力。他能否补偿当年对一名女孩的承诺呢？能否破解木神祸乱人间的阴谋？

沙赞！众神之怒 Shazam! Fury Of The Gods

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

三名被称作阿特拉斯之女的古代复仇女神来到地球，试图找回她们在很久以前被偷走的魔法，身为沙赞的比利和家人为保护世人，不得不挺身而战。

遇见你之后 The Italian Recipe

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

黄尧、刘迅主演的中国电影。讲述偶像艺人彭柏杨到罗马拍摄真人秀时，遇到梦想成为厨师的女孩黄曼曼，两人上演一场浪漫而又惊喜的恋爱之旅。