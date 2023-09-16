哈林带队骑车环岛圆梦

骑吧！哈林小队

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10集台湾热血实境节目，62岁的“哈林”庾澄庆实现脚踏车（台湾称单车）环岛梦，带领卜学亮（58岁）、彭小刀（45岁）、柯有伦（42岁）、张庭瑚（32岁）、周予天（29岁），老中青三代男人，18天征战骑车环岛1200公里，展开台湾深度旅游。

分段式录影，每趟外景拍摄三至四日，平均日骑60多公里。至今播出两集，不但创下台湾近一年新综艺节目首播最高平均收视，连年轻网民也罕见无毒舌批评。有人赞温暖，有人说接地气，还引来脚踏车骑士认真看待专业评断，6位脚踏车队成员难得零负评，节目在讨论区上口碑相当好，被公认为好看又高品质的综艺。

有既定行程 也有偶然邂逅

每集约90分钟，疗愈轻松，节奏明快，颇让人有意犹未尽之感。首两集从介绍成员到挑选脚踏车、试骑，一般观众应会有新鲜感。镜头一转，随即开展第一天77公里征战，“虎头山”陡峭上坡路，艰辛亦励志。姚元浩在第二集充当陪骑伙伴兼补给员，为车队准备午餐，之后做伴玩越野车，成员们晚上住民宿，早上去市场买早餐，逛小店玩手作“蓝染”。50人团队、30多台摄影器材一路跟拍呈现360度环景，观众得以跟随车队沿途欣赏台湾的美丽壮阔，甚至进入一辈子可能不会经过的隐秘山间小路。

《骑吧！》好看，因为真实，不像华人圈实境秀动辄痛哭流涕地做作。这个节目有既定行程，也有偶然邂逅，一切不似作假。成员们也都不是刻意做效果的综艺咖，摄制组放任火花自然碰撞，人人自由发挥，生活化却也不沉闷。“纯男趴”班底，凑在一起像当兵时一样，随兴尬聊很有趣。因为都属非专业，环岛过程中反而互相体谅，更能凸显男人们的决心与意志。

哈林说：“纯男趴”班底凑在一起类似当兵的团体生活，随兴尬聊很有趣。（互联网）

阿亮敢惹龟毛的哈林

有网民说：“本来是要来看环岛，结果现在是期待听X话。”

“哈亮好友日常”是最大娱乐亮点，40年好友，也只有阿亮敢惹龟毛的哈林。两老爱拌嘴，互相调侃“练肖话”（台语：胡说八道），有火花没火气，真实又纾压。

骑车资历15年的哈林毕竟年事已高，且私下玩滑轮摔倒伤了手臂仍未痊愈，过程中虽兴奋却也频嚷肩颈痛“苦悲”。对永远的音乐顽童而言，和新旧伙伴骑车上路，一切新奇好玩。

谁也没料到顶着小肚腩的阿亮，实力意外地强。第一站，他竟是第二个抵达的人，仅落后于年轻力壮的张庭瑚。

张庭瑚（左起）、庾澄庆、卜学亮、周予天、柯有伦、彭小刀，表现各具特色。（互联网）

6男性格讨喜 各有存在感

车队6成员，性格都讨喜且各有存在感。昔日5566成员，如今成了生意人的彭小刀最热心，忙着替成员们拍照录影，摔倒流血伤痕累累也没抱怨，依然笑笑坚持下去。

待人豪爽，骑车帅气的柯有伦颇有父亲柯受良风范；两位小弟弟很乖不放肆，被笑是“天兵”的周予天帅帅傻傻有点可爱，张庭瑚安静体贴却偶有毒舌金句，有种反差魅力。

就像哈林说的，骑车环岛就是开心的事。6个大男人虽然一起骑车上路，却终究只能靠自己。但每个人按照各自状况静静努力，慢慢跟上，不勉强不急躁。或许，做人当如“哈林小队”骑车环岛从心所至，领会简单快乐。