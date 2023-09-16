挺过两次流产 Hugh Jackman夫妻宣布离婚

（洛杉矶讯）54岁好莱坞男星休杰克曼（Hugh Jackman）与妻子黛博拉（Deborra-Lee Furness）惊爆离婚！

两人16日共同发出声明，宣布和平友好地结束27年婚姻。今年2月14日情人节及4月结婚纪念日时，Jackman还晒出和妻子的合照，现在抛出离婚震撼弹，让一直相信他们是恩爱模范夫妻的外界大感震惊。

离婚声明中夫妻俩表明选择分开，“各自追求成长”，不过也强调家庭从过往到未来都仍是他们最重要的一部分。

Jackman以演出《金刚狼》（The Wolverine）系列为赢得大量粉丝。他与大13岁的妻子于1995年在片场结识并进而相恋，交往不到一年就结婚，当时他才刚从大学毕业，而对方早已成名。Jackman曾说，两人第一次见面Furness就主动摘下墨镜跟他打招呼，让他对她充满好感。后来他办派对，特地邀她参加，刚好她也收到滚石乐团主唱Mick Jagger的邀约，但她竟然跟对方派来接她的司机说：“你可以告诉Mick Jagger我正在Hugh Jackman这里，所以不能去。”这句话让Jackman大受感动，最后告白陷入热恋并走进礼堂。

夫妻面原本两度准备迎来爱的结晶，但Furness却不幸小产两次，最后两人决定收养两个小孩，一位是现年已经23岁的儿子Oscar Maximillian，一位是现年18岁的Ava Eliot。

Jackman过去是出名的宠妻魔人，每年结婚纪念日都会发文庆祝，还会自创标注（hashtag）“#MyDebs”秀恩爱。这回突然传出离婚，让不少网民哀诉：“连这对都分了，世上还有真爱吗？”