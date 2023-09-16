赖佩霞再三引争议 辞演舞台剧被讽：总统府椅子较好坐

【更新】赖佩霞日前闪电宣布参加台湾正副总统选举，15日台北表演艺术中心官方脸书宣布，由赖佩霞参与演出的舞台剧《蘑菇》因她辞演找不到人代打，因此取消，引起外界哗然。但她没全面退出舞台剧工作，另一出舞台剧《倒垃圾》的主办单位全民大剧团紧急公告，下月在云林的演出不会变动，赖佩霞确定会出席。

全民大剧团16日凌晨发文说：“剧团在评估后，决定继续演出，她（赖佩霞）本人也表示会参与云林的演出，请大家放心。”

全民大剧团指出，赖佩霞宣布参选后主动联系剧团，担心因为她导致之后的排练、表演会因为维安受影响，甚至怕将剧团卷入选战中，最后还是决定照计画演出。赖佩霞也确认下月21日会参加在云林科技大学的表演，届时她将首度以副总统候选人身分上台。

（台北讯）台湾资深女星赖佩霞14日宣布成为富商郭台铭的总统竞选副手，但她原定11月中于台北表演艺术中心演出的舞台剧《蘑菇》，也因为她的辞演决定取消演出。消息一出北艺中心脸书立刻涌进一片网民骂声。该剧编剧冯勃棣也在脸书反讽：“毕竟北艺剧场的椅子这么烂，总统府的肯定好坐得多。”

北艺中心脸书15日公布，剧中要角赖佩霞因个人因素辞演，因赖佩霞为此戏核心演员，暂难找到替代人选，故取消本档演出，并开放全额退票。编剧冯勃棣在脸书发文抒发情绪，写下：“赖佩霞女士向来提倡‘非暴力沟通’，如今确实也‘非暴力辞演’了。毕竟北艺剧场的椅子这么烂，总统府的肯定好坐得多。我选剧场，因为我爱剧场，但我不能要求大家都这么爱它。”

他说现在脑袋很乱，很沮丧。但之前跟赖佩霞聊天都受益良多。祝她得其所愿，不虚此行。不少网民在底下留言喊“加油”，也有网民心疼：“剧团本来就难经营，停演会赔很多欸！这个‘个人因素’太不负责任了吧？”也有骂赖佩霞自私，害到剧团的。

赖佩霞宣布成为总统候选人郭台铭副手，原本形象正面的她却一夕翻船，深陷学历、国籍争议。赖佩霞学历载明“美国哈佛大学甘迺迪政府学院精英领导”，但有人指出，这不是一般人以为的名校，而是“很容易读的课程，有钱就可以”，也没有点出是念什么系。此外，赖佩霞除了是台湾籍，也有美国国籍，现在为了竞选，打算放弃美籍，也引起热议。

赖佩霞的继子东尼（Tony）娶隋棠为妻，他们并未对家长参选表示意见，但隋棠的动态受到媒体密切关注。在家婆身陷争议之时，台媒报道隋棠在社媒上拍摄短视频，感谢许多品牌送上精美的中秋节礼物，并没有要掺和浑水的意思。