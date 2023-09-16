张智霖陈零九代言虚拟货币平台疑涉诈骗 网：请给说法

（综合讯）张智霖、陈零九曾代言的虚拟货币交易平台JPEX，遭香港证监会警告没有获证监会发牌，疑似涉及诈谝，引起受害民众不满，有媒体报道JPEX在台湾台北东区的基地大楼早已人去楼空。

JPEX曾号称每月花340万租下“亚洲区块链大楼”，6月中旬大肆宣传，并称该大楼将成为亚洲区块链核心基地，还在9楼打造了专属台湾区代言人陈零九的音乐创作基地。谁料3个月后大楼却被发现已搬空。

不少网民要求曾任代言人的陈零九说清楚，陈零九经纪人在社媒发文说，陈零九已于7月底与JPEX结束合作，相关宣传素材也已经通知在缓冲期内尽速下架。

陈零九则转发经纪人声明，同时表明：“知悉JPEX事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不到JPEX相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要，我方全力配合。”

陈零九回应网民，他将配合调查。（取自艺人instagram）

香港证监会13日发新闻稿，点名“JPEX”虚拟资产交易平台并非持牌实体，也没向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照，更透过网红及场外找换店，积极地向香港公众推广产品。

证监会在声明特别指出，经营手法有众多可疑之处，包括JPEX声称是持牌虚拟货币平台以及部分产品提供极高回报，利用网红及场外找换店，在社媒作出虚假或具误导性的陈述。证监会称已通知JPEX，停止推广有关服务和产品，又援引《打击洗钱及恐怖分子资金条例》相关条文，说明事件严重，表明会对牵涉违法行为的任何人采取行动，亦告诫投资者提防不受规管的买卖虚拟资产风险。

据香港警方向媒体证实，商业罪案调查科正调查JPEX是否涉及刑事成分。其后JPEX一度传出8小时内无法提取资金。据知网上有用户反映，他在证监会开名后，立即从JPEX的钱包中申请提取资金，但苦候8小时仍未能如愿。网上流传JPEX交易所疑正转移资产，据网上流传截图显示，JPEX已开始转出多笔大额交易到新开地址。

JPEX则在14日确认平台未递交牌照申请，批评证监会的声明“无意营造对加密货币企业友好的环境”。它也公告已就此成立专案小组，成员将由专业的法律界人士﹑金融界别精英所组成，并商讨未来的发展方向以进行调整，并等待证监会回复进一步的指引。

据港媒报道，JPEX目前以“jp-ex.io”网站运作，该网站自去年7月起，已被列入香港证监会的无牌公司及可疑网站名单；现时JPEX仍可于Apple的App Store及Google Play商店下载。JPEX去年曾经在电视、户外广告位及巴士站灯箱等大卖广告，并宣布由香港艺人张智霖担任品牌大使；另外又找来台湾的五坚情组合成员之一、早前曾跟香港男团MIRROR合作的台湾歌手陈零九做代言人。