本地首办粉丝见面会 金宣虎：狮城如童话世界

凭韩剧《海岸村Cha Cha Cha》走红的韩星金宣虎，星期五（9月15日）晚上在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行“One Two Three Smile”粉丝见面会最终站。这是金宣虎第一次在新加坡举办粉丝见面会，虽然本人还没出现在现场，但粉丝看到他的视频时已经尖叫连连。

金宣虎一身帅气又轻便的黑衣出场，为粉丝们带来《每天，每个瞬间》。

当金宣虎脱下外套时， 现场响起一片尖叫声。（胡淑微摄）

演唱完后，金宣虎深情地对全场说：“I miss you（我想你们）”，瞬间让粉丝尖叫，热情回应。虽然金宣虎全程大部分都以韩语沟通，但粉丝都听得懂，也会以韩语回应，让他惊喜表示感觉身处韩国。

为了能和偶像说上一句话，粉丝们都不断喊话，而金宣虎也非常亲切地回应，同时还以Singlish与粉丝们互动，例如“I love you lah（我爱你啦）”“Sorry lah（对不起啦）”等。贴心的他也呼吁一名粉丝不要直大喊，以免伤了喉咙，暖心举动感动全场。

金宣虎玩游戏输了以后，跟着情感符号（emoji）做表情。（胡淑微摄）

游东海岸公园 爱辣椒螃蟹

金宣虎表示这是他第一次来新加坡，“这里好干净，且比我想象中还要美，就好像是一个童话世界。昨天抵达时真的很想到处逛逛，但太迟了。今早我去了东海岸公园，明天会再去逛逛。”他最喜欢的新加坡食物是辣椒螃蟹。

金宣虎也在现场以不同关键词分享自己的故事，包括他最新主演的电影《贵公子》和“亚洲巡回”，他表示身边的朋友看了《贵公子》都学他在片里的经典动作，也就是邪笑着说：“嗨，朋友。”他也为了这部剧勤练身材：“其实希望得到的回馈是‘性感’，但大部分的人都说‘这个角色真的很适合你’，不过我听了也很开心。”

至于“亚洲巡回”，金宣虎表示：“新加坡是这次巡回粉丝见面会的最后一站，所以会在我心里留下深刻印象。我在第一场见面会哭得很厉害，很多事情都记不清了。不过这次我不会哭，不会！”虽忍住不哭，但他期间数次眼眶泛泪。

他也预告虽然是最终站，但明年还会有机会再见面。

与粉丝互动玩游戏

金宣虎也在现场与粉丝互动玩游戏，12名被抽中的幸运粉丝在台上与金宣虎近距离接触，其中3名粉丝与金宣虎一起重演他在《我的初创时代》、《海岸村Cha Cha Cha》和《百日的郎君》的情节，另外9名粉丝则与金宣虎玩游戏。

金宣虎也亲手在一顶鸭嘴帽上画画及签名送给幸运粉丝。他也尽量满足粉丝的要求，给全场粉丝“特别待遇”，在台上摆出招牌笑容，并从左边转到右边，以确保每个区域的粉丝都能拍到。

最后金宣虎为观众带来《名为你的理由》，粉丝见面会在这首歌中圆满落幕。