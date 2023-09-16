因性骚争议丢工作 男星娶嫩妻后丧父

（东京讯）日剧《半泽直树》大反派香川照之（Teruyuki Kagawa）的爸爸市川猿翁，于13日早上6点55分，因心律不整离世，享寿83岁，死讯15日曝光。市川猿翁是歌舞伎界的风云人物，开创了超级歌舞伎的表演舞台，为传统艺术注入现代风格。

市川猿翁10几岁便已经在舞台崭露头角，但他年少便经历爷爷、爸爸相继逝世，被称“梨园孤儿”。他不倚仗其他歌舞伎名门，独自开创新风潮，最大成就是开创现代风格的超级歌舞伎。他在无数次表演加上“宙乘”（演员吊钢丝腾空）的演出，同时兼具娱乐性与艺术性，把歌舞伎推上新时代，风靡无数观众。然而2003年罹患脑中风后，他便开始减产。

57岁的香川照之是市川猿翁与女星滨木绵子的儿子，因为父亲出轨离婚，他随母亲长大，并且踏入演艺圈成为知名演员。过去他不认生父，父子断绝关系，直到市川猿翁第二任妻子离世，父子开始破冰。

香川照之（左一）的父亲市川猿翁（中）中风后退出舞台，交棒第四代市川猿之助（右二），不料市川猿之助全家轻生，市川猿翁弟弟市川段四郎身亡（右一），现在香川照之的儿子市川团子（前排）被寄予厚望。（取自推特）

市川猿翁虽是歌舞伎界的人气王，然而家族命运始终坎坷，近年更是丑闻罩顶，儿子香川照之被爆上酒店性骚女公关，工作全失被逐出演艺圈。市川猿翁晚年身体欠安，交棒给侄子第四代市川猿之助，他却被爆性骚门下弟子，因此于5月18日一家轻生，导致双亲市川段四郎（即市川猿翁的弟弟）、喜熨斗延子同日离世。市川猿之助目前被列为被告并接受司法审理。

市川猿之助走后4个月，身为哥哥的市川猿翁也辞世了，波澜万丈的一生化下句点。香川照之的19岁儿子袭名“第五代市川团子”，开始接棒登台，成为家族新的期待。

香川照之因电视剧《半泽直树》被观众所熟知，他于去年爆出性骚扰事件，受到各界挞伐，也失去所有工作，消失于萤光幕前。不过，日媒月初报道他在风波之中悄悄再婚，对方是20多岁的圈外女友，两人还生下了一个儿子，家庭生活并未受到影响。