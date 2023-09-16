万人捧变万人嫌 杨洋“塌房”是塌在哪里？

当红偶像私生活犯错，形象事业塌房，近年常见。但像31岁的一线小生杨洋在这个暑假档，生活上没做什么塌房的事，却塌房塌成这个样子，还真罕见。

不过，也有人认为，杨洋的人品没有出现危机，他的作品和人气依然受热捧而处于顶流，所以他这种“塌房”不算塌房。

这起争议源起于他经纪公司悦凯影视出品、安排众星捧“他”的偶像剧《我的人间烟火》，让身为股东的他，遭遇出道至今最严重的形象危机——观众纷纷对他疯狂嘲讽。

杨洋2007年经由《红楼梦》出道，2015年凭电影《左耳》和网剧《盗墓笔记》引起广泛关注，2016年更因爆款偶像剧《微微一笑很倾城》一跃成为顶流，多年来，他的流量一直保持稳定。这次危机可以归纳出以下四个因素。中国娱乐评论作者从易指出，这次杨洋形象坍塌风波，除了有他的个人问题和外界因素，其实也反映了观众的觉醒，尤其是女观众对偶像剧的需求升级了。偶像剧可以继续“造梦”，但它所营造的美好爱情必须是两性平等、相互尊重、彰显女性主体性的，而非一方以爱之名对另一方的控制、奴役、驯化。否则，这样的“塌房”还会重演。

杨洋（左）与郑爽合演《微微一笑很倾城》出位，女方如今已消失演艺圈。（互联网）

1）演技原地踏步

杨洋的演技没有进步，近来逐渐被网民挑毛病。有人形容他的表演风格，简单来说是“帅而自知”——每一个动作、表情都像是精心设计过的，都在向观众呐喊“看啊，我好帅啊，天啊，我真的太帅了”。这一来，杨洋表演时的很多微表情和肢体动作，被认为不是一个活人在日常生活中的正常反应，更像是一个模特在拍照。

网民说，当他遇到刻意要彰显男性气概的角色时，“摆酷”就会加倍，歪脸、昂头、皱眉三部曲，显得用力过猛，令观众感到油腻。

2）选错过时作品

演技没有长进也算了，杨洋还犯了顶流常犯的毛病——选错作品。

顶流演员配戏剧大作，是时下的标准生产模式。改编自热门IP（漫画和小说），原来就有广泛的读者群，改编成戏剧后，不时会如虎添翼，大受欢迎。不过这不是必然的结果。《我的人间烟火》改编自玖月晞的《一座城，在等你》。玖月晞之前的《少年的你，如此美丽》曾被改编成电影《少年的你》），被爆涉嫌日本名家东野圭吾作品，在网上早已声名狼藉。有评论称，剧方没有参考前车之鉴，还是买了《一》，没看出原著本身在文学水平上只属“三流水平”，也导致该剧在豆瓣的评分于截稿时已经降至3.2分。

杨洋在剧中许多酷帅的镜头，却被观众批评演技油腻。（互联网）

网民指出杨洋和女主角王楚然的角色宋焰、许沁都为人诟病。剧中，宋焰担心许沁在地铁上被人挤，会用强壮的身体护住她，时不时就要对女方体现出霸总的强势保护。可是两人吃东西，他先吃完，会不耐烦地敲着桌子催促，当她狼吞虎咽，他又训她：“这年纪不适合装可爱了，知道吗？”网民说，这是男性面对女性时自大自恋，以爱之名的控制，他表面全方位保护女性，内里其实是无视女性的主体性，将她视为心爱的小宠物般，是个“有毒男子气概”的男人。

女主则被形容为是女性的自我洗脑、矮化，尽管可能意识到有毒男子气概的种种缺点，仍会理解为“他爱我的表现”，并不惜与家庭、与亲人决裂。在早期的爱情偶像剧中，男主对女主总会展现全方位的宠爱，对她百依百顺，让女性像一个脆弱的孩子一样“娇滴滴”。二十年前的偶像剧这么演，观众会深深感动；20年后，与时并进的观众觉得：这是男权理念的产物。

3）偶像爆出恋情

杨洋与王楚然在剧中互动甜蜜。（互联网）

杨洋和王楚然在戏里角色翻车，但戏外的来电、交往，甚至一同进出酒店4天3夜，被狗仔爆出来后，面对更严峻的舆论。看到偶像恋爱，一般粉丝的反应自然是负面的，加上剧中情侣引起厌恶感，轻易就投射到演员身上。

4）各方火上添油

当剧集和演员引起恶评，如果各方不随便发言，或许一切能在静悄悄中结束。偏偏《我的人间烟火》播出时，导演李木戈不时会出面发言，被一些网民认为他是在讽刺一些观众不看剧却爱凑热闹。玖月晞在回复读者留言时，也被认为暗自讥讽观众不喜欢宋焰是“媚权欺弱”。杨洋的粉丝为了护主，也努力在网上为偶像“洗白”，所有这些发言如火上添油，进一步激起路人观众的反感，让舆论无法挽回。