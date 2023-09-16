李佳琦挺过“眉笔风波”危机 消费者有骨气还是贪便宜？

（北京讯）最近，一支眉笔差点让中国的“带货一哥”李佳琦翻车了！

16元眉笔引起掉粉百万

9月11日，李佳琦在直播时直言“79元（人民币，约16新元）的眉笔哪里贵了”，还怒怼质疑的消费者反思一下自己有没有好好工作。结果他这番言论被网民骂翻，当天深夜他赶紧发文道歉，但有些网民依旧不买账，评论区依旧全是骂声。

有网民说，看过李佳琦直播的言论后，觉得他和以前不一样了，他现在站在品牌那方，变成了资本家的心态，没搞清楚自己只是一个销售的定位。

接着，李佳琦就遭受到了网暴，且掉粉100多万。跟着央视和官媒发声，无数媒体人跟进吐槽，外界感觉李佳琦仿佛就要凉了！他就这样被骂退圈吗？

还有网民回忆，李佳琦年少时，妈妈也拿不出两万块（人民币，约4000新元）学费，如今当“打工人”消费者质疑产品价格贵时，他却他却反过来质疑消费者自己不努力工作。网民批评“这种傲慢和高高在上让人不适”，忍不住问：“是真的不记得自己来时的路了吗？”

李佳琦有“中国直播带货一哥”之称。（互联网）

5万份商品3秒清空

发文道歉、直播道歉后，李佳琦在12日开播了！站在消费者的角度，李佳琦如此嘲讽打工人，他的直播间预料应该是门可罗雀，不再受到万千网民的追捧了吧？不料，现实正好相反。12日晚，李佳琦正常开播，销量还真不错，5万份商品3秒清空，直播间人气比平时更高。13日晚还有一场直播，流量暴增。尽管弹幕飘着的全是“反思了吗？工资涨了吗”“不是说坐在这里就头痛吗”的嘲讽，但流量依旧非常惊人。

不仅如此，李佳琦每日发出的包含选品的“直播预告”，依然有很多人关注。即使不断有网民喊着“争气点别买了”，商品还是一样一样的被售空，观看人数比以往有过之而无不及。

对这个结果，网民观点呈现出两个极端。有人觉得是李佳琦雇佣水军购买商品，制造“我没事”“我依然是带货一哥”的假象。但也有人觉得是网民没骨气，给点甜头就下跪，李佳琦随便给个优惠券，商品价格低一些，他们就乖乖买单了。

对此，有人认为，对于绝大多数网民来说，进直播间买东西，在意更多的是性价比而不是主播的言论。所以，李佳琦经过短暂的调整后，挺过了危机，又恢复了往日的风采。