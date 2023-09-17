有生之年

爱奇艺 17日上线

吴慷仁、张榕容、郑元畅、林哲熹、杨贵媚、喜翔、孙可芳、方志友及谢展荣主演。这部台湾剧以“高家一家人”为核心，由异乡游子高嘉岳（吴慷仁饰）一句“我回来了”揭开序幕。高嘉岳因感情、事业双双卡关，打算与世界告别之前，回家探望家人，却发现每个人都活得不如预期，家人间的羁绊是否会改变他原本的告别计划……

李光耀说

8频道 晚上10.30

李光耀的一生充满传奇，他说过的话，也为人津津乐道。这一集节目拼凑李光耀过去发表过的演讲，无论是黑白或是彩色画面，都可以让你再次一览他独有的风采。从35岁当上总理，到2015年逝世前，李光耀一直留在国会为新加坡服务。他的领导能力，定义了不朽的传承。

地球危机的转捩点II

Changing Planet 2

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.05

气势恢弘的环境生态纪录影集回归，记录地球脆弱的栖息地如何回应环境威胁。专家团队重访上一季的六大主要地点，了解当地居民与动物的近况，探索这场为保护当地生态系统的迫切行动是否有成效，还是带来毁灭性的挫败？

爱的创可贴

Eazie TV应用·厦门卫视 晚上11.20

主演：张睿家、陈彦妃、杨蓉、魏千翔、曾之乔。讲述兄妹钟可可、钟一凡从观浪渔村走出来，他们和鼎亨集团的两兄妹唐少磊、唐少茵展开纠缠不清的爱情故事。闽南语播出。