上周票房：鬼修女轻松登顶

9月7日至10日的新加坡票房冠军《鬼修女2》一出场，其他片子票房吓破胆，《鬼2》在票房方面轻松登顶在意料之中。“厉阴宅宇宙”（The Conjuring Universe）是温子仁一手创建的平行宇宙，而作为系列的第九部作品，《鬼》在呈现手法上比第一集成熟，也是少数续集比首集好看的例子。

才尝到票房冠军甜头一周，动画片《忍者龟：变种大乱斗》在鬼修女汹汹来势下，只能屈居第二。第三和第四名由两个好莱坞动作老酷男扛下，分别是奥斯卡影帝Denzel Washington（丹佐华盛顿）主演的《私刑教育3》和Liam Neeson（利安尼逊）的新片《爆复》。

“芭比海默”效应经历七周的强劲票房攻势，终于开始“泄气”，《奥本海默》《芭比》上星期票房跌出五大，分别拿下第七、第八名。

值得一提，韩、美、加爱情小品《之前的我们》8月24日开映后，一直稳稳徘徊在第八和第九之间，在挂满重磅电影的本地十大票房榜，成了一条独特的“清流”。

9月14日上映的新片包括以诈骗为题材的中国夯片《孤注一掷》、韩片《神鬼海底捞》（Smugglers）和悬疑推理惊悚西片《威尼斯惊魂夜》（A Haunting in Venice）。《孤》是否能在新加坡缔造如同中国及马来西亚一般的票房奇迹，拭目以待。

9月7日至9月10日票房排名



①（新）鬼修女2（The Nun 2）

②（▼）忍者龟：变种大乱斗

（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）

③（▼）私刑教育3（The Equalizer 3）

④（新）爆复（Retribution）

⑤ （—）GT跨界玩（Gran Turismo: Based on a True Story）

⑥（▼）蓝甲虫（Blue Beetle）

⑦（▼）奥本海默（Oppenheimer）

⑧（▼）芭比（Barbie）

⑨（—）之前的我们（Past Lives）

⑩（▼）不可能的任务：致命清算第一章

（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One）