被指性侵4女 Katy Perry前夫录视频否认恶行

（综合讯）与乐坛天后Katy Perry（凯蒂佩里）有过一段两年婚姻的英国喜剧演员Russell Brand（拉塞尔布兰德）遭数名女子指控在2006至2013年期间被他性侵、情绪控制和虐待。甚至有人称是在他和Katy Perry结婚期间遭他魔手，另一名女子则指在他离婚生效5个月后被他“霸王硬上弓”。

48岁的Russell Brand在9月16日于Instagram（IG）贴出自己录制的短片，否认犯下恶性。他曾为《神偷奶爸》（Despicable Me）的纳法利欧博士（Dr. Nefario）配音，近年的影视作品包括2022年的《尼罗河谋杀案》（Death On The Nile）。

他坦承自己在好莱坞走红的那段时间，一度得意忘形，也是个烂人，但声称绝对没有性侵。他说，和几名指控他性侵的女子都是在彼此两情相悦的情况下发生性行为。他也在性侵风波曝光后，如期举行现场脱口秀表演。

Katy Perry和Brand Russell在2010至2012年有过一段短暂婚姻。（互联网）

他被指性侵的丑闻见报后，英国第4频道制作节目，找来指控他的女子匿名详细揭露2006至2013年期间的经历。几名女子异口同声指，Russell Brand就算听到她们反抗大叫“不要”或是“滚开”都没停手，把她们挤到墙边或按压在床上，强行满足自己。

Russell Brand在2010至2012年与Katy Perry结婚。换言之，若爆料属实，意味他在结婚期间出轨搞外遇。Katy Perry则曾在受访时透露被前夫伤害，称他的控制欲很强。