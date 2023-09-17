入行以来接最难演的戏 戚玉武怕败在新作

已有一年没有出现在荧幕的阿哥戚玉武，目前正拍摄新剧《那一年的除夕夜》，这部剧吸引他之处在于家人之间的情感，不过接到剧本后，他的脑就炸了，“这是我入行以来演得最没有信心的戏，真的好难演。”更表示担心20多年的演技生涯会败在这部剧。

戚玉武在接受《新明日报》访问时表示：“当时他们跟我说这是一部关于过年和团圆的戏，我听了后觉得剧里应该会有很多温馨的元素以及感人的时刻。”

太多情绪情感扛不住

不过戚玉武表示在接到剧本后脑就炸了，“这是我入行以来演得最没有信心的戏，因为真的好难演。里头会有很多感人的情节，真的是太多了。我怕我在表达情绪和情感时会扛不住，因为需要有很深刻以及浓厚的情感。”

戚玉武也形容这部剧好像是一座大山，“我不知道要怎么越过去，所以在开拍前我跟编剧和监制都有沟通过很多次，感觉自己就像是一个问题宝宝，一直在问他‘为什么？’。大家也都一直在磨合，互相讨论。”

不用演技 靠情感演绎

戚玉武也表示目前已经开拍了一个多月，但是依然无法很好地拿捏这个角色的情绪，担心这么多年的演技生涯会败在这部剧，因为这部剧不是讲演技，而讲情感，必须少一点套路，跟着感觉演。

当被问到如果有机会穿越未来或过去时，戚玉武直接回答：“想要穿越到我拍完这部剧。”

刘子绚分饰两角不难但错乱

刘子绚在《那》剧中一人分饰两角，“刚开始塑造角色的时候花了一些时间适应和调整，觉得分饰两个角色不难，难的是其中一个角色的时空分好几个阶段，从年轻到中年。但我们拍摄时跳拍，所以有时会错乱，必须做好功课。”

这是刘子绚和戚玉武第三次合作，且再次饰演夫妻，她希望出来会有老夫老妻的感觉，所以用了一段时间来入戏，毕竟他们都属于比较慢热的类型。

首与戚玉武合作 张哲通努力偷师

《才华》冠军张哲通饰演的是一个从2060年穿越回来的未来人，挑战在于人物的基调和现代人很不一样，需要不断去摸索，“这个未来人很特别，已经跟手机结为一体了，所以他有非常发达和厉害的技能。不过不太懂得人情世故。”

这部剧讲述穿越，如果能穿越到过去或未来，张哲通希望能穿越到3000年，去见识人类可以发展到什么境界以及进化到什么程度。

是否希望能见到谁？“那就需要穿越回去，因为我对自己的爷爷和奶奶很好奇，虽然有看过爷爷，他甚至有抱过我，可是当时我还太小所以没有什么印象，会希望穿越到他们年轻的时候，看看爷爷如何一个人把10个孩子带大，他们是怎样生活。”

这是张哲通第一次和戚玉武合作，说到合作印象，他表示阿武哥在片场是一个非常专注的演员，他一开始不太敢去打扰他。不过在接触了一段时间后，觉得他人非常好，且会无私地分享一些表演的心得，对于能近距离观赏一名大师表演，张哲通表示很幸运，会在一旁努力偷师。