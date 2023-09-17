三位前妻财产总和都不如他 阿汤哥惊人身家曝光

（综合讯）虽然今年暑假对于阿汤哥汤姆克鲁斯（Tom Cruise）而言，是票房表现不如预期、无法引以为傲的一个暑假，但他走红全球影坛超过30年，自己又是男主角又是制片，财富累积达6亿美元（约8.2亿新元）相当傲人，好莱坞其他的红牌天王如布莱德彼特（Brad Pitt）、里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）、小劳勃道尼（Robert Downey Jr.）等都没有他有钱。

汤姆克鲁斯的三位前妻，跟他一样都是演员，不过吸金实力与他有段差距，就拿第二任前妻奥斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）来说，已经是最有钱的一位“前汤嫂”，目前身家据估计约为2亿5000万美元（约3亿4100万新元），已算是女星中的佼佼者。

汤姆克鲁斯的三位前妻，分别是（左起）咪咪罗杰斯、妮可基嫚与凯蒂赫尔姆斯。（取自网络）

第一任前妻咪咪罗杰斯（Mimi Rogers），主要只赚演戏的酬劳，没有像阿汤、妮可那样幕前幕后都赚饱，目前身家大概是1000万美元（约1360万新元）。

与阿汤生下女儿苏蕊（Suri Cruise）的凯蒂赫尔姆斯（Katie Holmes），离婚后影片演出不多，偶尔接一些舞台剧，主要是在各大时尚活动上担任嘉宾亮相，或是产品代言人等，目前财产估计为2500万美元（约3409万新元）。

身为最富有男星之一阿汤哥，目前估计全部财产达6亿美元，而他三任前妻的身家全部加在一起的总数为2亿8500万美元（约3.9亿新元）。