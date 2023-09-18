六美女推理查案 戏剧加综艺可加几分？

女子推理社 、密室大逃脱5

可上芒果TV应用观看

萌探探探案3

可上爱奇艺应用观看

《萌探探探案3》的“萌探家族”成员有徐志胜（左起）、黄子韬、孙红雷、宁静、谢娜、古力娜扎、孙千。（互联网）

杨幂（左）牵线谢依霖重回《密室大逃脱5》，意外泄露两人的好交情。（互联网）

近年侦探推理综艺在中国大行其道，异军突起。最成功的如《密室大逃脱》《明星大侦探》《萌探探探案》都做了不止一季，还具播出热度，打响品牌，属于成功的案例。只做一季的同类节目，则多了一倍。

今年，除了芒果TV的《密室大逃脱5》与爱奇艺的《萌探探探案3》，还有版权购自韩国《女高推理班》的《女子推理社》加入战团。

《密5》由元老杨幂、黄明昊、谢依霖搭配大张伟和新面孔许凯挑战密室。这回的六个密室，涵盖古装、末世废土风、远古、超时空医院等古今中外不同时期与风格，涉及亲情、环保、冒险、缉毒等不同题材。《萌3》让第一季的黄子韬、孙红雷重返，新加入谢娜、宁静、古力娜扎、孙千、徐志胜组成“萌探家族”，侦查各种案件。

我抱着对推理剧的热爱，看过两个节目的第一季，看不到一半就想退出。《萌3》和《密5》开篇依旧口水多过茶，再给机会也枉然。一个个嘉宾出场，先塑造人设，人物互动都在讲有的没的废话，好不容易开始查案了，那节奏之慢，简直让我怀疑人生。最后我自然又撤了。

剧综结合 融入职场生活探讨社会议题

在推理热潮中，芒果TV再推13期的《女子推理社》，这回搞点花样，称之为全女性剧式沉浸推理节目，由戚薇、张雨绮、李一桐、李雪琴、田曦薇、张艺凡一众娘子军，组成“好好好推理社”办案。她们在接到一桩人口失踪的案件委托后全员集结，卧底入职一家新媒体公司，带领观众融入职场环境，逐步调查公司内发生的系列悬疑案件。

节目最大的特点，是整季节目只查一个案件，接下来故事如连续剧般展开，融入职场生活，深入探讨职场话题与社会议题，包括狼性文化、阴阳合同、容貌焦虑、职场性骚扰、AI换脸、职场PUA（Pickup Artist简称，指两性关系中的精神控制）。明明在看推理综艺，又好像在追踪推理剧情，剧综结合通过节目完美展现。

节目将不同议题融进故事之中，标榜“细致冷静的女性视角”。每期剧情结束之后，节目组联合律师专家共同推出法律普及环节，把每一案涉及的犯罪点、话题点，从法律、社会、精神和实用各层面给出现实帮助。这个做法让节目跨入了现实范畴，寓知识与教育于剧情。

六位女星 流露真性情或演很大？

为了营造气氛，节目场景会铺满细节线索，职场座位按照格子间安排，有点幽深迷宫的影子。电脑、打印机上随时出现求救纸条，窗外可能隐约闪过飘渺的人影，犯罪现场会留下血迹与警戒线，一个个出现的人物配角都有自己的形象和性格，或神秘莫测，或暗藏玄机。观众在留意种种蛛丝马迹的同时，也仿佛走入了复杂诡谲的未知迷局。

六位女星，在节目中功能各异。张雨绮会交际；李雪琴反应快点子多；戚薇有领导范；李一桐行动力强；田曦薇胆子大；张艺凡则负责“可爱”。但说真的，这些形象也不知道是艺人本身的真实写照，还是依照节目剧本演绎出来的，看久了感觉有套路。只能说，这六位女星并没有因这部综艺加多少分，还不如踏踏实实拍一部纯戏剧，或者认认真真录一个纯综艺呢！

我就是在这样的节目铺排下，抱着一探究竟走入剧情，最后看了四期放弃。我的结论是：看纯戏剧时我可以完全置身于戏剧情境里，一切感觉那么“真实”；跟着综艺剧情查案，再怎么沉浸式都好，投入的情绪还是会受综艺气氛干扰，只能说，这样的剧综结合不适合我。