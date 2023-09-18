来新录制抖音综艺节目 张远、王栎鑫谈对狮城的印象

中国抖音打造的跨国素人改造综艺节目《出发吧！闪光的你》（简称《出发吧》）两周前拉队来狮城拍摄，来新录制节目的中国艺人包括《披荆斩棘第三季》“哥哥”陈楚生、张远和王栎鑫、德云社小帅哥秦霄贤、脱口秀演员李雪琴，以及《乘风破浪的姐姐》首季成团“姐姐”孟佳、李斯丹妮。当中，张远、王栎鑫和陈楚生已经认识16年，三人2007年参加湖南卫视歌手选秀《快乐男声》出道，目前也在录制芒果TV真人秀《披荆斩棘第三季》，其中，张远和王栎鑫于9月8日飞返中国前接受《联合早报》的访问。

张远和王栎鑫来新短短三四天，每天跟着节目组“玩转”新加坡，除了到克拉码头玩弹射球、乘坐新加坡摩天观景轮，还到圣淘沙挑战蹦极跳等。

张远告诉记者，乘坐摩天观景轮从高空俯瞰狮城，看到了新加坡的繁华，“特别干净！那种美好是很难想象的。可能我们在中国比较‘卷’（竞争激烈），大家都很行色匆匆，新加坡人感觉特别惬意，大家都洋溢着微笑和灿烂。”

此次是王栎鑫二度来新，在他印象中，新加坡是一个非常有规矩的地方，无论是叫车或抽烟，新加坡人都依照规矩，会在指定的地点上下车、抽烟，并赞新加坡人都很有素质，“有很多对于我们来的限制，但在我看来，新加坡是一个文明程度很高的城市。”张远妙喻：“有一种感觉，就是虽说这个家不大，但这个家的家规非常的严格！”