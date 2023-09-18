金色大道（首播）

8频道 晚上9.00

由金牌故事人洪荣狄执笔的重头剧，故事聚焦在陈泂江的“六木”角色。“六木”林木森的父母和妹妹在他年少时死于车祸，从此寄人篱下。他结识了两个好友，傻气讲义气耐打的黄金条（田铭耀饰），寡言木讷坚定的何建志（孙政饰）。三人读书不多，却都想要改变命运。他们奋力地走上金色大道，在过程中逐渐迷失、黑化……某天，六木闯入洋房将建志开枪打死被全球通缉。逃亡中，三人反目成仇的往事层层揭开……其他演员有：黄暄婷、洪凌、何盈莹、吴岱融、郭亮、张哲通、吴劲威、陈一心、崇喆、潘玲玲、李茵珠。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

生命一线间，救护人员挽救生命分秒必争，救护车内有哪些医疗设备能协助救护人员更有效地救治伤者？除了蓝色回收箱Bloobin，你可见过 “智塑料瓶回收箱？它是如何操作的呢？警犬敏锐的嗅觉协助警方侦破多起案件，你可知道新加坡的警犬分为五类，它们的职责有何不同？警犬的日常活动有哪些呢？

《黄金大逃狱》张建声（左起）、吕良伟、陈保元策划越狱行动，合力将金条运出监狱。（互联网）

黄金大逃狱

Golden Escape

卫视电影台（星和Ch866） 晚上8.05

主演：吕良伟、张建声、陈保元。编剧钟正不但生活困顿且债台高筑，他在爷爷的遗物中找到一张藏宝图，但宝藏位置却在赤浪湾监狱下方。为了找到这笔财富改变命运，他准备工作就绪后故意违法入狱，但在狱中，他一方面受到狱霸大彪哥的压迫，一方面又被重情重义的蟹哥保护，导致寻宝计划外泄。经过一番博弈之后，三人决定展开越狱行动，合力将金条运出监狱。

凌晨三点钟 - 营地

Eazie TV应用·Thrill 晚上 10.30

主演：李伟燊、刘恺欣、吕杨。马来西亚惊悚悬疑剧，五个单元之一，讲述一群漠视劝诫的年轻人贸然闯进诡异森林露营作乐，入夜后，引来了一连串的灵异事件。黎明将至，他们当中有谁能逃生？

梦幻岛２

Fantasy Island 2

AXN（新电信Ch304,星和Ch511） 晚上9.45

改编自1977年经典同名美剧，由Roselyn Sanchez（罗塞莉桑切斯）回归饰演梦幻岛岛主埃琳娜。家族世世代代都是梦幻岛的守护者的埃琳娜，以冷静、沉稳的洞察力，给予任何来到岛上的人机会圆梦，但在岛上所得的一切都必须付出代价。

在第二季中，两名高中失败者希望让以前的同学羡慕他们的新生活；三个朋友试图找出在几十年前神秘失踪的第四个同伴的下落；一对空巢夫妇决定是否离婚……