黄俊雄有新欢陪睡感觉温暖

（本地讯）第928期《优1周》9月15日出街，本期的封面人物是目前在拍本地剧《只此一家》的黄俊雄和爱犬Cooper！从小与动物有缘的黄俊雄，小时候很怕黑狗，现在反倒养了一只黑色大型雪纳瑞犬（Giant Schnauzer）。两岁大的Cooper和它的体形有着反差萌，个性温驯、爱撒娇，黄俊雄说它现在代替另一只爱犬Bagel接下“陪睡”任务，“每晚有它陪睡很温暖。可以当抱枕，还可以一起玩摔跤，他的力气很大！”

黄俊雄首次带着Cooper一起拍摄封面照，拍摄当天，Cooper化身为万人迷，讨了不少摸，即使刚开始时稍微不受控（骗了不少零食），但庆幸它不会害怕镁光灯，在等待的过程中也非常乖巧，“家教”不错哦！

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