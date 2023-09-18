张远、王栎鑫来新录制综艺 助攻粉丝求婚成功

中国抖音打造的跨国素人改造综艺节目《出发吧！闪光的你》（简称《出发吧》）两周前拉队来狮城拍摄，参与节目录制的中国艺人包括《披荆斩棘第三季》“哥哥”陈楚生、张远和王栎鑫、德云社小帅哥秦霄贤、脱口秀演员李雪琴，以及《乘风破浪的姐姐》首季成团“姐姐”孟佳、李斯丹妮；当中，张远、王栎鑫和陈楚生已经认识16年，三人2007年参加湖南卫视歌手选秀《快乐男声》出道，目前也在录制芒果TV真人秀《披荆斩棘第三季》。张远和王栎鑫9月8日飞返中国前接受《联合早报》的访问，两人受访时彼此挖苦、互相揭短，火花四溅，足见两人的好交情。

张远和王栎鑫来新短短三四天，每天跟着节目组“玩转”新加坡，除了到克拉码头玩弹射球，乘坐新加坡摩天观景轮，还到圣淘沙挑战蹦极跳等；两人玩得尽兴也吃得愉快，包括辣椒螃蟹、肉骨茶等本地美食一试难忘。

张远告诉记者，乘坐摩天观景轮从高空俯瞰狮城，看到了新加坡的繁华，“特别干净！那种美好是很难想像的。可能我们在中国比较‘卷’（竞争激烈），大家都很行色匆匆，新加坡人感觉特别惬意，大家都洋溢着微笑和灿烂。”

《出发吧！闪光的你》日前来新拍摄，孟佳（后排左起）、李雪琴、秦霄贤、李斯丹妮、王栎鑫（前排左起）、陈楚生和张远为录制节目狮城趴趴走。（取自抖音微博）

谈对狮城印象：家虽小家规严

此次是王栎鑫二度来新，在他的印象中，新加坡是一个非常有规矩的地方，无论是叫车或抽烟，新加坡人都依照规矩，会在指定的地点上下车、抽烟，并赞新加坡人都很有素质，“有很多对于我们来说的限制，但在我看来，新加坡是一个文明程度很高的城市。”张远妙喻：“有一种感觉，就是虽说这个家不大，但这个家的家规非常的严格！”

两人异口同声指出，中国和新加坡不存在太大的文化差异，倒是对于新加坡街头艺人在上街表演之前必须事先申请感到意外。

王栎鑫说：“新加坡的街头艺人表演时间和地点是要‘竞争’的，是有一个体制的。在中国，我们随便想在哪儿唱就在哪儿唱，什么时候唱就什么时候唱，在这边是不行的。”两人异口同声指出，中国和新加坡不存在太大的文化差异，倒是对于新加坡街头艺人在上街表演之前必须事先申请感到意外。

王栎鑫说：“新加坡的街头艺人表演时间和地点是要‘竞争’的，是有一个体制的。在中国，我们随便想在哪儿唱就在哪儿唱，什么时候唱就什么时候唱，在这边是不行的。”

张远2024年来新办个唱？

《出发吧》在本地拍摄的数日，艺人组队完成任务，张远透露，接到的其中一个任务是帮粉丝完成求婚。

当天他跟节目组来到位于花柏山景的黄昏餐厅（Dusk Restaurant & Bar），“在那儿看日落好像是最美的，就在那里帮一对情侣完成求婚。被求婚的女孩和男生都是我们的粉丝，所以对他们来说应该是一个挺难忘的经历吧，我们也很荣幸。”

虽然《出发吧》节目组未公布艺人来新的行程，不过几名艺人抵达当天仍有不少粉丝前去接机。张远直言见到接机的粉丝时感到意外，“包括在新加坡录制的这几天，来看我们的歌迷也越来越多，说明我们华人地区的朋友都挺欣赏和接受我们。”

张远也提到听说自己一首《嘉宾》在新加坡很受欢迎，让他萌起2024年来新办个唱的想法呢。

互夸闪光点 张远做艰难决定时在发光

节目名称《出发吧！闪光的你》，两人认为什么时候的自己最闪闪发光？

王栎鑫幽默地说，洗完澡的那一刻浑身闪闪发光，很白很亮。此时张远插话：“他真的全身很白！（你看过？）算是吧，我们一起洗过澡。”王栎鑫急忙解释，是录节目时曾一起洗澡。

张远接着认真细数王栎鑫的闪光点，赞他在台上唱歌时像个小王子，而且很会做饭，能烧一桌好菜，又很会照顾人，不过也不忘挖苦他，“虽然他个子不高，腿也很短，但他非常的‘高大’，很懂得照顾人！”

一旁的王栎鑫说，张远一直在夸赞自己，这正是张远的闪光点，“他不会先说自己怎样，会比较先注意到别人。张远的闪光点太多了，他现在就在闪闪发光。既然太多，那就不说了！”

张远“狠瞪”了王栎鑫一下，转头说：“当我很害怕很纠结，但是做了一个勇敢的决定，我觉得那一刻我是闪光的。”

陈楚生（左起）、张远、王栎鑫和俞灏明2007年参加《快乐男声》出道，前阵子四人在《披荆斩棘第三季》初舞台同台献唱《红日》。（互联网）

最后一次发光是什么时候？“蛮多的吧。比如之前温温吞吞了十几年，有一次参加了一个很多年轻人的节目（《创造营2019》），包括参加《披荆斩棘的哥哥》，也做了一些很大胆的尝试。大家都觉得我们会抱团，但我们还是会拆开来，各自披荆斩棘。”

《出发吧！闪光的你》9月22日（星期五）晚上8时于抖音上线。