人气韩团NewJeans“快闪”狮城

这一年来,哪一个韩国女团频频刷新纪录,人气急升?你也许不关注韩团,但想必你应该听过“Hype Boy”、“OMG”等热门曲目。这些曲目的演唱者就是韩国新晋人气女团NewJeans。她们的爆红可说是“平地一声雷”。

在2022年7月22日,NewJeans无预警地发布了出道曲“Attention”的MV,以零宣传、零预告的方式打破Kpop以往的行销模式。NewJeans的风格以当今流行的Y2K为主(2000年时尚风格,也叫千禧风),五位00后的年轻成员将此“老风格”玩出了新花样,成功在以Girl Crush风和可爱风为主的众多女团中,杀出一条血路。

除了风格上的创新,她们推出的歌曲也打破了Kpop歌曲一贯的公式。轻快的节奏、简单的旋律、复古的曲风皆让人觉得耳目一新,使她们一炮而红。其出道专辑在发布几个月后,销量便突破了100万张,成为首个出道专辑销量突破百万的韩国女团。专辑也在九个国家与地区的iTunes专辑榜上登上冠军,可见她们在多个国家的超高人气。

人未到 快闪店率先登陆

虽然这组夯团还未来到新加坡亮相,但NewJeans X PLAY LINE FRIENDS快闪店(pop-up store)已登陆狮城,来势汹汹!继BT21之后,PLAY LINE FRIENDS再与NewJeans合作,推出了一系列独家周边商品。

快闪店展出NewJeans的专辑(左图),也设置拍照区(右图)。(李佳轩摄)

店里琳瑯满目的商品让人看得眼花缭乱,经过记者的仔细观察,商品主要包括三大类:bunini (由NewJeans兔子标志与LINE FRIENDS角色“minini”结合而成)X NewJeans商品 、The Powerpuff Girls X NewJeans 商品、以及NewJeans最新专辑《Get Up》商品。这些商品有钥匙圈、贴纸、首饰、衣服、还有粉丝们最喜欢的成员小卡。

店里的布置以明媚的粉蓝色调为主,还写上了一些俏皮的标语,如“Here Comes NewJeans, We’re Not Like Other Blue jeans”,将NewJeans一贯的古灵精怪风格体现得淋漓尽致。大屏幕上播放着NewJeans的MV画面与歌曲,可说是视觉与听觉的双重享受,也让店里洋溢着青春欢快的气氛。里头设置的拍照区同样以粉蓝色调为主,布置得相当梦幻,还有成员的人形立牌,供粉丝们拍照打卡。

NewJeans的高人气吸引了不少品牌与她们合作,包括高奢品牌古驰(Gucci)、圣罗兰(YSL)与香奈儿(Chanel)等。如今PLAY LINE FRIENDS也向她们抛出了橄榄枝,与她们一同合作推出了一系列的周边商品。PLAY LINE FRIENDS是LINE FRIENDS旗下的品牌,2019年在韩国首尔开设了第一家店铺,反响热烈,继而扩展到东南亚,2020年在新加坡开设了分店。

快闪店售出的商品包括Bunini(左图)和The PowerPuff Girls(右图)与NewJeans合作的商品。 (李佳轩)

这次的NewJeans X PLAY LINE FRIENDS快闪店将开设于东南亚的四个国家:泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾。新加坡是此次快闪店的第二站。

快闪店位于Orchard Central, #01-09。开放日期为9月15日至11月23日,每日营业时间为早上11时至晚上10时。商品数量有限,售完为止。你还在等什么呢?快来吧!