人气韩团NewJeans“快闪”狮城

这一年来，哪一个韩国女团频频刷新纪录，人气急升？你也许不关注韩团，但想必你应该听过“Hype Boy”、“OMG”等热门曲目。这些曲目的演唱者就是韩国新晋人气女团NewJeans。她们的爆红可说是“平地一声雷”。

在2022年7月22日，NewJeans无预警地发布了出道曲“Attention”的MV，以零宣传、零预告的方式打破Kpop以往的行销模式。NewJeans的风格以当今流行的Y2K为主（2000年时尚风格，也叫千禧风），五位00后的年轻成员将此“老风格”玩出了新花样，成功在以Girl Crush风和可爱风为主的众多女团中，杀出一条血路。

除了风格上的创新，她们推出的歌曲也打破了Kpop歌曲一贯的公式。轻快的节奏、简单的旋律、复古的曲风皆让人觉得耳目一新，使她们一炮而红。其出道专辑在发布几个月后，销量便突破了100万张，成为首个出道专辑销量突破百万的韩国女团。专辑也在九个国家与地区的iTunes专辑榜上登上冠军，可见她们在多个国家的超高人气。

人未到 快闪店率先登陆

虽然这组夯团还未来到新加坡亮相，但NewJeans X PLAY LINE FRIENDS快闪店（pop-up store）已登陆狮城，来势汹汹！继BT21之后，PLAY LINE FRIENDS再与NewJeans合作，推出了一系列独家周边商品。

快闪店展出NewJeans的专辑（左图），也设置拍照区（右图）。（李佳轩摄）

店里琳瑯满目的商品让人看得眼花缭乱，经过记者的仔细观察，商品主要包括三大类：bunini （由NewJeans兔子标志与LINE FRIENDS角色“minini”结合而成）X NewJeans商品 、The Powerpuff Girls X NewJeans 商品、以及NewJeans最新专辑《Get Up》商品。这些商品有钥匙圈、贴纸、首饰、衣服、还有粉丝们最喜欢的成员小卡。

店里的布置以明媚的粉蓝色调为主，还写上了一些俏皮的标语，如“Here Comes NewJeans, We’re Not Like Other Blue jeans”，将NewJeans一贯的古灵精怪风格体现得淋漓尽致。大屏幕上播放着NewJeans的MV画面与歌曲，可说是视觉与听觉的双重享受，也让店里洋溢着青春欢快的气氛。里头设置的拍照区同样以粉蓝色调为主，布置得相当梦幻，还有成员的人形立牌，供粉丝们拍照打卡。

NewJeans的高人气吸引了不少品牌与她们合作，包括高奢品牌古驰（Gucci）、圣罗兰（YSL）与香奈儿（Chanel）等。如今PLAY LINE FRIENDS也向她们抛出了橄榄枝，与她们一同合作推出了一系列的周边商品。PLAY LINE FRIENDS是LINE FRIENDS旗下的品牌，2019年在韩国首尔开设了第一家店铺，反响热烈，继而扩展到东南亚，2020年在新加坡开设了分店。

快闪店售出的商品包括Bunini（左图）和The PowerPuff Girls（右图）与NewJeans合作的商品。 （李佳轩）

这次的NewJeans X PLAY LINE FRIENDS快闪店将开设于东南亚的四个国家：泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾。新加坡是此次快闪店的第二站。

快闪店位于Orchard Central, #01-09。开放日期为9月15日至11月23日，每日营业时间为早上11时至晚上10时。商品数量有限，售完为止。你还在等什么呢？快来吧！