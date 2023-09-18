BLACKPINK真的散了？Lisa续约没下文 Jennie演出泪崩

（首尔讯）人气女韩团BLACKPINK团员Lisa近期宣布将在巴黎“疯马秀”（Crazy Horse）大尺度热舞，引发大批粉丝不满，另外她没续约的传言也受到外界关注。女孩们16日一连两天，回到首尔开唱，结束为期一年多的演唱会。然而在17日最后一晚演出中，Lisa忽然在台上捂面痛哭，另一名团员Jennie更数度泪崩，引起网友们揣测，或许是其他团员知道Lisa不续约，想到这恐怕是她们最后一场合体演出，Jennie才难掩情绪而落泪。

BLACKPINK成军七年，与经纪公司YG的合约在8月8日到期。（互联网）

BLACKPINK成军七年，与经纪公司YG的合约早在8月8日年到期，目前外传Jennie、Jisoo、Rosé打算续约，不过Lisa的决定仍是未知数，甚至惊传她两度回绝签约金，分别是200亿元韩币（约2000万新元）、500亿韩元（约5330万新元）的天价。其后，YG虽否认她婉拒签约金，但却指出“续约仍在商讨”，进而证实Lisa仍未续约。

Jennie（右）和Lisa皆在巡演最终场泪崩。（互联网）

17日是BLACKPINK的巡演最终场，Jennie在演唱期间数次掉泪，一度唱不下去，而Lisa也难藏悲伤，掩面望向台下落泪，即使女孩们在最后扬言“以后会以更好的样子与大家见面”，许多粉丝依旧认为团体解散机率颇高，而她们所说的“更好的样子”意味深长，似乎暗示每个人将各自单飞，让粉丝们更加不舍。