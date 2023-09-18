郭坤耀望明年摘红星 若无奖自己“印”

主持节目屡次提到《红星大奖》，郭坤耀希望能获奖，戏言：“若无奖就印迷你3D奖杯！”

由郭坤耀、杨志龙和郭慧萱主持的《小岛国大发现2》目前正播映，节目中可以看到艺人们需要了解很多很专业的知识，因此有时看他们满头问号地在听着工作人员讲解。

郭坤耀接受《新明日报》访问时表示，有时工作人员使用的专业用语他们都没有听过，即使工作人员解释了，还是难以理解。对此三人都会很认真地听，一旦听不懂就提问。

会不会因此遇到怯场的情况？“不会，因为只要你保持一颗好奇心，想要多了解这些专业的知识，你就会有很多问题了。虽然有时候会冷场或不知道要怎样接，Ben哥（杨志龙）就会进来救场，妹妹（郭慧萱）偶尔也会搭话，所以我们三个这样的帮助彼此是很好的。”

节目中屡次提到想要获得《红星大奖》，郭坤耀大方表示：“当然还是希望得奖，哈哈。”如果10分是最希望获奖，郭坤耀希望的程度有七分！不过他认为自己还有很多需要进步的地方，不敢想那么远，也没有信心凭这个节目获奖。

郭坤耀在其中一集到访图书馆时，有提到如果明年没有拿到《红星大奖》，就会再回去打印一个3D的奖座，他笑说，“会回去印一个迷你版的吧，来提醒自己继续努力！因为机会是留给做好准备的人。”

在主持方面，郭坤耀觉得自己的强项是敢做、敢玩、也不会怕献丑；弱点则是语言能力以及一些主持的技巧还需要加强。

有没有特别想要一起合作主持的艺人？“李铭顺老师和陈汉玮老师。我觉得两位老师的主持方式很不一样，他们两位也在演戏上教过我，所以主持应该会有不一样的体验。”