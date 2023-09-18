古天乐拉队赴马拍电影《尾随》享受塞车可休息

（综合讯）古天乐的天下一电影制作公司2013年在香港成立，10年来不断在亚太地区发展，陆续在各地设立分公司。今年4月马来西亚分公司成立，头炮作品是电影《尾随》，由古天乐、金马男配角刘冠廷、周秀娜、黄浩然、杨偲泳和张兆辉等主演，是天下一在马来西亚开发市场的第一步，动员近百名马国演员和幕后工作人员，拍摄场景集中在吉隆坡市中心。

睡醒三次还塞在车龙

古天乐、周秀娜、刘冠廷等16日在吉隆坡出席开机发布会，古天乐片中饰演一名私家侦探，与周秀娜演结婚多年却貌合神离的夫妻。古天乐在调查一宗通奸案时，反被调查对象威胁，再卷入凶杀案的危机。古天乐继2016年到马来西亚为电影《使徒行者》宣传后，相隔七年再在当地公开亮相，他表示会尽量多到马国拍摄，“这里美食非常好吃，还特别塞车，我觉得很好，让我有时间休息。我在车上睡了三次还在车龙中，够时间去吃碗云吞面，回来仍然继续塞车”。他透露在大马发掘了很多适合拍摄的旧式建筑物，在香港比较难找到，加上大马言语沟通没问题，令拍摄更方便。

黄浩然（左）拍完电视剧后紧接着开拍新片《尾随》，他在戏中与杨偲泳有不少对手戏。（互联网）

周秀娜遇古天乐 角色多坎坷

周秀娜自言跟马来西亚很有缘，去年在马来西亚怡保拍戏三星期。这次戏中与古天乐演夫妇，事前要沟通如何演绎。古天乐说：“她这一生与我演戏都是一件很痛苦的事，因为她每一次都要哭，上一部戏又要被我凌辱。”

刘冠廷说，得知能与古天乐合作感兴奋，第一次到马国拍戏，紧张又期待。杨偲泳称黄浩然是她戏中其中一名伴侣，后段会跟刘冠廷有些动作戏。