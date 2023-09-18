TVB现出走潮 六当红花旦仍坐冷板凳

（综合讯）TVB无线艺人近年频频“出走”，单是今年9月就有11位艺人确定离巢，在艺人大量流失的情况下，仍有多达六位当红花旦，其中包括两位视后，即李佳芯与江美儀遭投置闲散！

获“解封”后 李佳芯去年才接剧

现年40岁的李佳芯（Ali），去年只有《有种好男人》一剧，之后就被安排主持节目，最近一部播出的剧集，已是2022年1月份拍摄的《有种好男人》。

李佳芯（Ali）曾因2019年，在社交媒体发表疑似“港独”言论惹争议，遭到大陆网民群起攻之抵制，在同年10月拍毕《爱美丽狂想曲》后，也无缘参与《踩过界II》《宝宝大过天》《七公主》和《白色强人II》四部剧的拍摄。事件持续延烧，相隔9个月后，李佳芯才获得“解封”，拍摄新剧《智能爱人》。

传黃智雯决定往外闯

在TVB默默耕耘16年，将于今年底约满的黃智雯，与TVB就续约一事，已拉锯近一年多，据悉黃智雯去意已决，决定离开外闯。

黃智雯曾在2018年，夺得“马来西亚最喜爱TVB女主角”及“新加坡最喜爱TVB女主角”两个奖项，成为新马双料视后，却未曾在香港收获“视后”殊荣。目前，黃智雯也仅被安排出演综艺剧《香港重案》。

江美仪夺视后遭冷待

去年刚凭借《下流上车族》斩获视后的江美仪，虽然破纪录成为史上首位同年于《万千星辉颁奖典礼》和《观众在民间电视大奖》两大颁奖典礼夺得最佳女主角奖项女演员的双料视后，但自获奖后就未有任何新剧，随即传出遭TVB冷待！

汤洛雯未有新剧

准备成为马国明新娘的汤洛雯，一向不受TVB重点力捧，目前未有新剧在手。

朱晨丽疑被打入冷宫

朱晨丽在拍摄《法证先锋IV》期间为求逼真亲身上阵拍动作戏，导致手肘脱臼，颈椎严重移位，差些半瘫，但搏命没用，她疑似被打入冷宫，产量大減，去年播完《轻·功》，和邵氏剧集《飞虎之壮志英雄》后，都未有新作。

朱晨丽2019年曾与同剧男演员洪永城在拍摄《多功能老婆》闹出“咸猪嘴”风波之后，就产量大减。

江嘉敏仅接综艺剧

江嘉敏自今年7月在新剧《非常检控官》沦为其中一个单元主角，地位远不及担正的陈晓华，拍摄完毕也仅被安排出演综艺剧《香港重案》。